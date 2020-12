Les Mac Intel n'ont pas le droit à macOS Big Sur en restauration

Alban Martin

Si nous avons précédemment pu voir un petit bug qui concerne les Mac M1 et les écrans externes, les Mac Intel rencontrent un autre genre de problème. Il s'agit d'un souci plus délicat qui commence à inonder les forums qui ont procédé à la restauration de leur Mac sous Big Sur. Le dysfonctionnement concerne la partie firmware, et empêche de télécharger macOS 11 Big Sur pour restaurer !

La restauration sans macOS Big Sur

La fonctionnalité de récupération doit permettre de revenir à la version d'usine du logiciel actuel, mais même ceux qui ont Big Sur n'ont le droit à qu'à macOS Catalina.

C'est le site MrMacintosh qui rapporte l'information et qui nous précise que le bug est apparu début décembre. Apple est au courant et n'a pas encore donné de date d'une éventuelle mise à jour. On imagine que macOS 11.1.1 ou 11.2 devrait régler le souci.

En attendant, sachez que la fonction de récupération de macOS qui est accessible en redémarrant le Mac et en maintenant les touches Command + R quand le Mac émet un son au démarrage, est donc bugué sur les Mac Intel. Sur les Mac M1, la fonction de récupération par Internet n'est tout simplement pas disponible à l'heure actuelle.



Si vous avez un Mac Intel, il faudra alors installer Catalina en mode récupération puis mettre à jour vers MacOS 11 Big Sur pour revenir à la dernière mouture du système d'exploitation.



Qui a déjà rencontré ce souci parmi vous ?