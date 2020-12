Xbox Live Gold : les jeux gratuits de janvier Little Nightmares, KOF 13, ...

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Comme tous les mois, Microsoft renouvelle son offre de jeux gratuits pour les abonnés Xbox Live Gold ou Game Pass. Pour janvier 2021, les joueurs pourront récupérer Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters XIII et Breakdown.

Pour ceux qui ont une Xbox 360, Xbox One ou Xbox Series, le prix de l'abonnement Gold est de 6,99 €/mois, alors que l'offre Xbox Game Pass Ultimate est à 12,99 €/mois avec plus de 100 jeux accessibles même sur PC et Android (bientôt iOS via xCloud).

Les jeux gratuits de janvier 2021 sur Xbox Series, Xbox One et Xbox 360

Notre coup de jouer du mois s'appelle Little Nightmares, tout comme KOF 13 qui n'a pas pris une ride. Tous les jeux sont accessibles sur les dernières Xbox Series S et Series X grâce à la rétrocompatibilité. Dommage que, contrairement à Sony, Microsoft ne propose pas de jeu spécifique aux dernières consoles.

Xbox One

Little Nightmares : à télécharger du 1er au 31 janvier 2021. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de réflexion signé Namco dans un univers aussi mignon que terrifiant. On le retrouve d'ailleurs sur mobile sous le nom de Very Little Nightmares.

: à télécharger du 1er au 31 janvier 2021. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de réflexion signé Namco dans un univers aussi mignon que terrifiant. On le retrouve d'ailleurs sur mobile sous le nom de Very Little Nightmares. Dead Rising : à télécharger du 16 janvier au 15 février 2021. Le beat'em all de Capcom vous occupera de longues heures face aux hordes de zombies !

