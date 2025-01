PS Plus : les jeux gratuits de janvier Suicide Squad, NFS Hot Pursuit, The Stanley Parable

Voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de janvier 2025. Après les titres du mois dernier ( It Takes Two, Aliens: Dark Descent, et Temtem), Sony propose Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered et The Stanley Parable: Ultra Deluxe. De quoi démarrer l'année avec de l'action, des courses poursuites et de l'originalité.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Pour mémoire, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS+", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en janvier 2025

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 7 janvier 2025 au 3 février à tous les abonnés :

Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4/PS5

Suicide Squad: Kill the Justice League – PS5

Signé Rocksteady Studios, célèbre pour la série Batman: Arkham, ce jeu permet aux joueurs de s'engager dans un mode multijoueur solo ou coopératif pour combattre une Justice League rebelle. Situé dans une version étendue de Metropolis, vous naviguerez dans un monde ouvert, en utilisant les capacités distinctes, les armes personnalisées et les techniques de mouvement de chaque membre de Suicide Squad pour combattre les menaces extraterrestres et les héros corrompus, tout en gérant le risque d'explosifs implantés dans leur crâne.



Bien que les combats soient captivants et que l'histoire soit de qualité, le jeu a de sérieuses lacunes. Missions peu engageants, système de tirs obsolète et grande répétitivité. Un jeu à réserver aux fans.

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered – PS4

Ce classique de PS3 remasterisé sur PS4 offre aux joueurs la possibilité de passer d'un rôle à l'autre, celui de fugitif ou de policier, et de parcourir des paysages pittoresques à la poursuite ou pour échapper à leurs rivaux. Avec des graphismes améliorés, un mode multijoueur multiplateforme et tous les DLC précédents inclus, le jeu utilise Autolog pour vous permettre de rester impliqué dans la compétition mondiale.



Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered reste aussi agréable que l'original de 2010, avec des graphismes réhaussés.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe – PS4, PS5

Tirée d'un HIT indépendant de 2013, cette version introduit de nouveaux chemins narratifs, des améliorations visuelles et des options d'accessibilité améliorées comme les modes daltoniens et le texte localisé. Les joueurs replongent dans le monde énigmatique, guidés par la narration mémorable de Kevan Brighting, découvrant de nouveaux secrets et explorant des couches d'histoire supplémentaires.

« The Stanley Parable » conserve son charme et son esprit près d'une décennie après sa sortie initiale, avec son récit satirique et son écriture humoristique qui résonnent toujours. La version « Ultra Deluxe », bien qu'apparaissant principalement comme une mise à jour graphique, inclut en fait un nouveau contenu substantiel qui ressemble à une extension ou à un nouveau jeu à part entière. Un jeu à tester absolument (et disponible sur iOS)

C'est quoi le PS + ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PS4 et PS5 (et de PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 paliers du PS + ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.