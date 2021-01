Le patron de Xbox s'explique sur la pénurie des Xbox Series

il y a 4 heures

Alexandre Godard

Phil Spencer, le boss de Xbox n'a pas sa langue dans sa poche et une fois de plus, lors d'un podcast, il nous a livré son sentiment sur la situation actuelle, assez fragile en ce qui concerne les stocks de consoles.

Longue interview de Phil Spencer au sujet des Xbox Series X/S

Si vous aimez le monde du jeux vidéo, vous n'avez surement pas louper toute la polémique liée aux ruptures de stock en ce qui concerne les nouvelles PS5 et Xbox Series X/S sorties au mois de novembre 2020. Lors d'un podcast Xbox de plus d'une heure, Phil Spencer s'est exprimé sur la situation des dernières semaines et a apporté son sentiment sur le sujet ainsi que quelques précisions sur la date d'un retour à la normale côté Xbox.

À la question "Pourquoi n’avez-vous pas produit plus de consoles ?" il déclare :

C’est vraiment une question de physique et d’ingénierie. Nous ne retenons pas les consoles, au contraire, nous les construisons aussi vite que possible. Nous avons toutes les chaînes de montage en marche. J’étais au téléphone la semaine dernière avec Lisa Su, PDG d'AMD et je lui demandais : « Comment pouvons-nous produire plus de consoles ?

Cette déclaration est là pour couper l'herbe sous le pied aux mauvaises langues qui crient haut et fort depuis plusieurs semaines qu'ils font exprès de mettre en marche ce phénomène de rupture de stock afin de créer de l'engouement.



Il a continué en expliquant que le problème était d'actualité pour n'importe quel constructeur présent dans le domaine du jeux vidéo :

Nous ne sommes pas les seuls concernés, le monde du jeu vidéo a explosé en 2020, la PS5 ainsi que les cartes graphiques d'AMD et de Nvidia sont également dans la même situation délicate. Le matériel est rare, je pense que nous allons réfléchir à un nouveau modèle de vente, cela pourrait ressemble à une forme de réservation directe avec le client ou encore optimiser les relations avec les détaillants pour que les joueurs puissent savoir plus précisément quand recevoir une nouvelle console, nous y travaillons...

Pour finir, le patron de Xbox a donné une information "précise" sur le retour à la normale en ce qui concerne les stocks de Xbox Series et selon lui, cela devrait être au début du printemps, il faudra donc encore patienter quelques mois.