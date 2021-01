Un premier aperçu officiel pour les AirTags d'Apple

Guillaume Gabriel

On les attend depuis quelques mois maintenant, mais visiblement Apple a décidé de nous faire patienter... Les AirTags sont les prochains accessoires que la Pomme devrait nous présenter dans les semaines à venir : reprenant le concept de Tile, ces petites pastilles se greffent à nos objets du quotidien et nous permettent de les localiser grâce à nos appareils et à une technologie que nous présentera la firme.



Si ce n'est pas encore officiel, nous avons déjà beaucoup d'informations à ce sujet, notamment grâce à Jon Prosser qui ne cesse de nous nourrir à l'aide de ces tweets. Celui-ci était déjà allé loin en s'alliant avec CConceptCreator : les deux ont alors publié de premières images grâce auxquelles on pouvait y voir un réel aperçu des AirTags.



Aujourd'hui, celui-ci revient avec une vidéo exclusive dans laquelle on y voir un premier aperçu des images officielles d'Apple :

Jon Prosser nous montre à quoi ressembleront les AirTags

Comme on peut le voir ci-dessus, Jon Prosser et CConceptCreator se sont servis des informations détenues par le jeune homme, notamment sur le design. Mais, ce n'est pas tout, puisque la vidéo montre une animation provenant d’Apple eux-même, sûrement celle qui sera présente lors de la configuration des AirTags.



