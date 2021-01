Rumeur : Microsoft travaillerait sur une Xbox Series XS

Alors que la nouvelle étape de la guerre entre Microsoft et Sony a été lancée en fin d'année 2020 avec la commercialisation des nouvelles consoles de salon, il semblerait que l'américain songe à ajouter une troisième console à son catalogue.



Car oui, pour cette nouvelle cuvée, les deux constructeurs proposent deux versions de la Xbox Series et de la PlayStation 5 : l'une plus chère avec un lecteur de disques intégré, l'autre plus économique, se reposant uniquement sur le digital.

Microsoft pourrait travailler sur une Xbox Series XS

Seulement, une différence de poids a été remarqué du côté de Microsoft : bien que moins chère que sa rivale, la Xbox Series S est également plus légère au niveau de la puissance et des arguments techniques. Une lacune qui pourrait prochainement être comblée avec la venue d'une troisième console, dont le constructeur américain pourrait actuellement travailler dessus.



En effet, une rumeur a vu le jour sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, et on comprend pourquoi : le nom Xbox Series XS a été déposé par Microsoft le 1er janvier sur le portail Tradermarkia. Reste désormais à savoir si l'on parle bien d'une troisième console, qui serait sans lecteur, mais avec la même puissance que la Xbox Series X...



