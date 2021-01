Binary Gods : les créateurs de DEEMO reviennent avec un nouveau projet

Si le nom de Rayark vous dit quelque chose, c'est bien normal, puisqu'on parle des développeurs ayant donné vie aux jeux DEEMO et Cytus, pour ne citer qu'eux. Spécialisés dans les jeux musicaux de rythme, ces derniers viennent d'annoncer leur nouveau projet du nom de Binary Gods.



Ce dernier s'appelle Binary Gods et semble dans la même lignée que ses prédécesseurs, tout en étant un chouïa plus agressif en proposant de belles scènes d'action et de combats.



Voici une première vidéo du jeu :

Le jeu Binary Gods se dévoile au travers d'une vidéo

Alors que Rayark a récemment publié un remake 3D complet de DEEMO sur iOS et Android (le jeu n'était disponible que sur iOS et Android), voilà qu'ils remettent le couvert en présentant leur future création du nom de Binary Gods. Une vidéo nous montre ce à quoi nous pouvons nous attendre, dévoilant les commandes tactiles et une courte séquence d'action rythmée par de la musique.



Pour le moment, les développeurs du studio n'ont pas encore dévoilé de période de sortie, mais on imagine que le jeu sera disponible sur l'App Store, le Play Store, mais également la Nintendo Switch. On a déjà hâte d'en savoir plus sur Binary Gods !

