Foxconn : un record de fabrication pour le premier iPhone 5G

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Foxconn, l'unique assembleur des iPhone 12 fait partie du groupe Hon Hai et il le lui rend bien. En effet, selon les derniers chiffres, la vente d'iPhone 12 a impacté de manière positive de plus de 35% le chiffre d'affaire du groupe. Une affaire en or dont les propriétaires doivent se réjouir.

Hon Hai peut remercier Apple et ses ventes records d'iPhone 12

Foxconn, propriété de Hon Hai est l'unique société chargée d'assembler les iPhone 12 et c'est grâce à elle que Hon Hai a atteint un record au niveau de ses bénéfices en 2020. L'année avait plutôt "mal" commencée, cause de pandémie de coronavirus avec un bénéfice inférieur à ce qui était prévu mais la sortie des iPhone 12 au quatrième trimestre 2020 a permis d'inverser la tendance. En effet, avec un chiffre d'affaire prévu aux alentours des 65 milliards de dollars, le bénéfice final net s'est retrouvé à 72 milliards de dollars soir un écart positif de 7 milliards.

Le président de Hon Hai, Yung Liu est confiant sur le fait que cela va continuer en 2021. Pour continuer à parler chiffres, Hon Hai indique avoir gagné pas mois de 194 milliards de dollars en 2020 ce qui permet également de se rendre compte que les ventes et donc la production d'iPhone 12 représente plus de 37% du chiffre d'affaire total du groupe.



Nous savons tous que l'iPhone se vend à merveille depuis plusieurs années mais le fait que la gamme iPhone 12 soit la première à intégrer la 5G accroît encore plus sa popularité.



