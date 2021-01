Know by Heart : le nouveau jeu d'aventure des créateurs de Pathologic

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

Quelque chose nous dit que l'année 2021 risque encore d'être une très belle cuvée pour les amateurs de jeux mobile, avec notamment plusieurs gros titres de prévus. Parmi eux, certains outsiders attendent leur tour pour tenter d'entrer dans le coeur des joueurs : c'est notamment le cas d'un certain Know by Heart.



Il faut dire que le futur jeu d'aventure provient du studio Ice-Pick Lodge, qui a notamment donné vie à l'excellent RPG de survie en monde ouvert du nom de Pathologic.



Voici la bande-annonce :

Le studio Ice-Pick Lodge dévoile Know by Heart

Dans le futur opus, le joueur traversera différents sentiments lourds au travers d'une belle aventure comme l'acceptation de la perte d'un être cher. Pour venir suppléer cette intrigue, le studio mise beaucoup sur une belle bande originale et différents mini-jeux.

Les amis d'enfance se retrouvent après avoir passé un long moment à l'écart, revisitant de vieux souvenirs et ravivant leur amitié. Cependant, quelque chose qui échappe à leur contrôle va ruiner ces retrouvailles.

Les mécanismes de jeu représentent les pensées et les souvenirs du protagoniste, et on a déjà hâte de voir ce que donne ce Know by Heart.



Sortie prévue prochainement !