Monica Lozano intègre le conseil d'administration d'Apple

Il y a 31 min (Màj il y a 26 min)

Alexandre Godard

Réagir

Apple compte parcourir les dix prochaines années sur le même rythme exceptionnel que les dix qui viennent de s'écouler. Pour cela, rien de mieux que d'avoir les personnes les plus compétentes au sein de la société et c'est pour cela qu'il officialise en ce début 2021 l'arrivée de Monica Lozano, présidente et PDG de la College Futures Foundation.

Apple recrute et pas n'importe qui

Apple vient de l'officialiser aujourd'hui, 5 janvier 2021, Monica Lozano présidente et PDG de la College Futures Foundation, a été élue au conseil d'administration d'Apple. Selon la marque à la pomme, son expérience, son leadership ainsi que sa renommée dans son travail vont apporter à Apple une puissance supplémentaire.



Son CV est plus que complet, elle a d'abord travaillé 30 ans dans les médias en tant que rédacteur chef au sein du journal La Opinión, réputé comme le plus grand journal espagnol présent sur le territoire américain. Par la suite, elle est devenue présidente directrice générale de ce même journal.

Tim Cook, PDG d'Apple a déclaré à son sujet :

Monica a été une véritable leader et pionnière dans les affaires, les médias et un cercle toujours plus large d'efforts philanthropiques pour réaliser un avenir plus équitable - dans nos écoles et dans la vie de tous.



Le président d'Apple, Arthur Levinson a lui aussi glissé sa pensée positive :

Monica a été une pionnière dans chaque organisation suffisamment chanceuse pour bénéficier de sa vision et de son expertise.

De son côté, elle s'est bien évidemment réjouie de ce nouveau challenge que va lui apporter le géant de la téléphonie :

J'ai toujours admiré l'engagement d'Apple à l'idée que la technologie, à son meilleur, devrait permettre à tous les gens d'améliorer leur vie et de bâtir un monde meilleur. J'ai hâte de travailler avec Tim, Art et les autres membres du conseil d'administration pour aider Apple à faire progresser ces valeurs et à s'appuyer sur une histoire riche et productive.

Vous l'aurez compris, Apple se renforce dans tous les domaines et l'arrivée de Monica Lozano le prouve une fois de plus.