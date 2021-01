Sky: Children of the Light commence 2021 avec la saison des Rêves

Guillaume Gabriel

L'excellent jeu Sky: Children of the Light (v0.12.1, 1,1 Go, iOS 9.0) a fait son arrivée sur l'App Store au cours de l'année dernière, avec de très jolis retours et des milliers de téléchargements.



Le jeu nous lance dans une sublime aventure dans un royaume à explorer en y incarnant un Enfant de la Lumière n'ayant qu'un seul but : répandre l'espoir là où il n'y en a plus.



Les développeurs viennent de mettre en ligne la première grosse mise à jour de 2021 donnant le coup d'envoi de la saison des Rêves. Voici la bande-annonce :

Sky: Children of the Light se lance dans les rêves

Bienvenue dans la saison des Rêves ! Aventurez-vous dans la Vallée du Triomphe et suivez l'histoire d'une jeune patineuse qui souhaite se produire dans le Colisée.

Children of the Light a été le jeu iPhone de l'année d'Apple en 2019, et on comprend pourquoi... On parle d'une aventure unique dans un royaume en perdition dans lequel vous allez devoir récupérer les étoiles perdues de leurs constellations et redonner espoir à tout un peuple.



On note également deux nouvelles zones avec la saison des rêves, de nouvelles expressions, de nouveaux souvenirs et plus encore. Le pass aventure est disponible au prix de 9,99€.

Télécharger le jeu gratuit Sky: Children of the Light