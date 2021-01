Les accessoires pour AirTags sont prêts, sortie imminente ?

Il y a 33 min (Màj il y a 29 min)

Medhi Naitmazi

Au milieu des rumeurs selon lesquelles les traqueurs AirTags d'Apple seront lancés en 2021, les fabricants d'accessoires ont déjà commencé à concevoir et à planifier des accessoires pour abriter ces derniers.



Nomad, connu pour sa gamme d'étuis pour appareils Apple, de chargeurs et autre, a des plans pour les AirTags avec un porte-clés un porte-lunettes ‌AirTags‌, comme l'a souligné le leaker Evan Blass.





AirTags : les accessoires avant le produit

Apple ne fournit généralement pas aux fabricants d'accessoires des détails sur ses plans de produits avant le lancement de nouveaux appareils, ce qui fait que les rendus que Nomad a créés sont probablement basés sur des rumeurs et ne sont pas représentatifs de la conception finale des traqueurs. Le porte-clés conçu par l'accessoiriste comporte un boîtier en cuir mince qui semble être créé pour un AirTag de forme carrée, tandis que le porte-lunettes a un design arrondi.

Les rumeurs suggèrent que les ‌AirTags‌ auront un design en forme de disque avec une coque blanche et un support argenté avec un logo Apple.



‌Les AirTags fonctionneront comme les autres trackers d'objets tels que Tile, permettant aux utilisateurs de les attacher à divers accessoires importants tels que des sac, des portefeuilles, des clés, des lunettes, etc, pour pouvoir localiser ces objets en cas de perte. Ils devraient intégré une puce U1 à ultra large bande pour un positionnement intérieur précis et un suivi en réalité augmentée.



Les premières traces de ‌AirTags‌ remonte à iOS 13, et il était un temps question d'un lancement en 2020, mais cela ne s'est pas produit. Plus tôt ce mois-ci, l'analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu'Apple commercialiserait les AirTags prochainement en 2021, sans donner de date précise. Quant au prix, on a évoqué un tarif de 49$ l'unité.