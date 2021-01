Samsung TV 2021 : Neo QLED, Micro LED et The Frame [CES]

Alban Martin

Samsung dévoile aujourd’hui sa nouvelle gamme de téléviseurs 2021 lors de l’événement First Look, qui précède le CES 2021 de Las Vegas. Avec le Neo QLED, le MICRO LED et The Frame 2021, le coréen propose des améliorations majeures avec des caractéristiques propres à chaque utilisation. L'image n'est pas le seul élément à retenir cette année puisque le son a été particulièrement soigné, tout comme la partie accessibilité.

Samsung n'a pas attendu le Consumer Electronic Show 2021 pour dévoiler des modèles Mini LED, Neo QLED et The Frame.

Neo QLED : la principale nouveauté de Samsung Display

La principale nouveauté concerne la toute nouvelle gamme Samsung Neo QLED, des téléviseurs LCD qui utilise un système de rétroéclairage basé sur des Quantum mini LED, à la manière de ce qu'à initier LG avec ses QNED la semaine dernière et d'Apple avec ses futurs iPad Pro et MacBook Pro MiniLED.



Samsung a prévu deux modèles phares pour son Neo QLED : le 8K (QN900A) et le 4K (QN95A). Avec cette nouvelle invention, Samsung fait passer la technologie QLED à un niveau supérieur. Retenez les mots clés suivants : Quantum Mini LED, Quantum Matrix Technology et un Neo Quantum Processor.

Les Quantum Mini LED sont 40 fois plus petits que les LED classiques. La couche de rétroéclairage se compose de micro-couches extrêmement fines avec beaucoup plus de LED et grâce à la Quantum Matrix Technology, le fonctionnement est ultra-précis, peu importe l'image. Cette dernière est retranscrite au spectateur exactement comme elle est censée l’être. Pour y parvenir, il faut aussi une puce Neo Quantum Processor, spécialement développée par Samsung. Le processeur utilise 16 réseaux de neurones différents, chacun étant formé à l’IA-upscaling et le deep learning, ce qui permet d’obtenir, quelle que soit la source, une qualité d’image optimisée à 4K ou 8K. C'était déjà le cas sur les précédentes versions, mais optimisée pour tous les types de source. Par contre, aucune mention de la norme HDR10+ Adaptative par exemple, mais le constructeur n'a pas encore dévoilé tous les détails.

Côté désign, le Neo QLED 8K (QN900A) est doté du style initié l'an passé par le Infinity One Design .Un écran pratiquement sans cadre et qui peut faire fi des câble grâce au boitier Slim One qui déporte la connectique.



Pour la partie son, la fonction Object Tracking Sound (OTS) Pro (qui remplace OTS+) offre un rendu étonnant en 6.2.2. Ainsi, le son suit les images avec des haut-parleurs supplémentaires en haut et en bas de l’écran. On peut littéralement entendre les avions d’un film d’action survoler notre tête. Pour un son optimal dans chaque espace, tous les modèles QLED sont équipés du SpaceFit Sound, une solution qui ajuste les réglages selon la géométrie de votre pièce. Par contre, encore une fois, pas de mention de norme comme le Dolby Atmos.



En outre, Samsung propose deux autres fonctions intelligentes sur ses Neo QLED 8K et 4K :

Avec le Super Ultrawide GameView , les joueurs ont le choix de jouer au format 21:9, mais ils peuvent aussi passer au format 32:9 pour une expérience encore plus immersive. Et avec FreeSync Premium Pro, votre gameplay est aussi fluide que possible.

, les joueurs ont le choix de jouer au format 21:9, mais ils peuvent aussi passer au format 32:9 pour une expérience encore plus immersive. Et avec FreeSync Premium Pro, votre gameplay est aussi fluide que possible. PC on TV facilite le travail et les études à domicile. Vous connectez votre PC à votre téléviseur Samsung et travaillez avec une souris et un clavier.

Les premières Samsung MICRO LED

Samsung profite de ce CES 2021 pour lancer le MICRO LED sur les TV traditionnelles en 2021. L’expérience visuelle est annoncée comme époustouflante sur des écrans ultra-larges de nouvelle génération. Le coréen lancera d’abord des modèles en 110” et 99”. Des modèles plus petits suivront plus tard dans l’année.

La gamme MICRO LED utilise des micro-lumières LED de petite taille, comme sur les Neo QLED, sauf que le rétro-éclairage n'est plus nécessaire, tout comme les filtres de couleur. Les 24 millions de LED contrôlées individuellement produisent leur propre lumière et leurs propres couleurs, ce qui leur confère une luminosité intense. Combiné au Monolith Design avec un ratio screen-to-body de 99%, vous êtes certain de vivre une expérience de visionnage incroyable. Une nouvelle technologie proche de l'OLED.

Parmi les plus de cette série haut de gamme, Samsung explique qu'on peut facilement suivre quatre sources de contenu différentes en même temps via Quad Multi View. Il est également possible diffuser un walkthrough tout en jouant à un jeu. Les possibilités sont infinies avec le nouvel OS Tizen qui apporte également Google Duo pour les conférences et un tas de nouveautés.

Le son est aussi soigné que les images. Majestic Sound est idéal pour le son 5.1 sans haut-parleur externe, transformant n’importe quelle pièce en home cinéma.

Nouveau The Frame 2021

Depuis son introduction en 2017, The Frame, le téléviseur dont l’écran se transforme en œuvre d’art quand il est en mode veille, revient en version améliorée. Après avoir écoulé un million d’exemplaires, la version 2021 de The Frame revient deux fois plus fin (les anciens modèles étaient épais) et arrive à la profondeur d’un cadre photo traditionnel. Le cadre est disponible en cinq couleurs et deux styles personnalisables afin que vous puissiez l’adapter à la pièce où il sera posé ou accroché.

Naturellement, tous ces nouveaux modèles seront compatibles AirPlay et Apple TV. Les prix n'ont pas encore été communiqués, tout comme les dates de sortie.