The Forbidden Arts : un jeu mobile d'aventure à la Zelda

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Le nouveau jeu The Forbidden Arts (v1.0.1, 2,1 Go, iOS 11.0) vous plonge à travers une aventure centrée sur un personnage défini comme un héros. Les amateurs d'action-aventure risquent de se régaler avec cette sortie App Store qui se rapproche d'un Zelda sur Switch.

The Forbidden Arts déboule sur App Store

The Forbidden Arts est un jeu de plateforme d'action-aventure développé par Selosoft et axé sur la découverte et l'exploration. L'histoire se déroule autour du héros Phénix, qui demande conseil à une druidesse pour donner un sens à ses visions, elle éveille son talent latent de pyromancie. Un voyage exceptionnel et fantastique où Phénix cherche à maîtriser l'élément "feu".



Principales caractéristiques :

5 mondes à plusieurs niveaux

6 combats de boss

30+ ennemis uniques

Plus de 12 heures de jeu

Graphisme de qualité avec effet « dessiné à la main »



Vous disposez de pouvoirs pour vaincre les ennemis mais surtout les boss à chaque fin de monde et vous vous aidez énormément de l'environnement pour y parvenir. Le jeu alterne entre certains passages en 2D et d'autres en 3D pour un gameplay varié avec une possibilité de sauvegarde à tout instant. Vous pouvez interagir avec certains PNJ afin d'accomplir des quêtes annexes et dans le même temps, découvrir des lieux secrets qui vous permettrons d'augmenter vos compétences de combat.



Le jeu est disponible en français sur iPhone et iPad et comprend un achat intégré non obligatoire de 5.49€ si vous souhaitez supprimer les pubs.

