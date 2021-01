Dell présente le moniteur Ultrawide 5K2K en 40 pouces pour Mac

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Dell, célèbre entreprise américaine qui se spécialise dans la construction d'ordinateurs et de ses accessoires, vient de présenter plusieurs nouveaux écrans durant le salon CES 2021. Parmi eux, l'un se réserve à nos Mac et affiche des caractéristiques impressionnantes...



Récompensé par les organisateurs de l'évènement, on parle du premier moniteur incurvé ultra-large de 40 pouces au monde avec une résolution de 5120 × 2160.

Publicité

Dell dévoile le UltraSharp 40 Curved WUHD

Le constructeur américain Dell a fait fort durant le CES 2021 en présentant de nouveaux écrans d'ordinateur, dont un qui vaut réellement le coup d'oeil de par ses caractéristiques, mais également grâce à sa connectivité Thunderbolt 3 pour Mac. Sur le papier, ça donne envie : premier moniteur incurvé ultra-large de 40 pouces capable de proposer une résolution de 5120 × 2160, avec un rapport hauteur / largeur 21: 9.



Idéal pour les personnes ayant besoin d'un grand espace sur un seul même écran, le "petit" nouveau est impressionnant. Pour la connectivité, outre le port Thunderbolt 3, on retrouve deux ports HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4, trois ports USB-A 10 Gbit / s, un port USB Type-B en amont, un port Ethernet et une prise casque / audio 3,5 mm.



Dell confirme que l'UltraSharp 40 sera disponible à partir du 28 janvier, avec un prix commençant à 2 099,99 $ aux États-Unis.