GBA Emu cache un émulateur GameBoy sur App Store

Il y a 1 heure

Alban Martin

3

GBA Emu est une nouvelle app que l'on a trouvé en fouillant sur Reddit. Alors qu'elle se veut être un centre de la communauté des joueurs Game Boy avec un chat et des forums dédiés, elle cache en réalité un émulateur de la console portable. On peut ainsi trouver des jeux de Game Boy Color et Game Boy Advanced avec même une liste de ROMs pré-installés.



GBA Emu : un émulateur Game Boy gratuit sur iPhone

GBA Emu est en effet un émulateur de GameBoy qui a passé les mailles du filet des lutins d'Apple. L'ancien console portable de Nintendo retrouve une seconde vie grâce au projet GBA4iOS de Riley Testu et que l'on trouve en open-source. Nous avions d'ailleurs déjà proposé des tutos pour installer des émulateurs sans jailbreak.

Bien évidemment, Apple interdit les émulateurs de consoles sur son App Store, pour des questions de droit envers les contenus des créateurs de jeux. Surtout que GBA Emu propose non seulement l'émulateur mais surtout une liste de jeux facile à installer. Il suffit de valider la popup qui vous rappelle que vous devez posséder une copie du jeu pour rester dans la légalité. Et si la cinquantaine de ROMs ne vous suffit pas avec Mario, Sonic, Pokemon, Dragon Ball et autre, il y a la possibilité de télécharger d'autres binaires directement dans l'app.



Alors que des applications se vont jeter du store sans raison apparente (comme Stadia de Google par exemple), certaines arrivent toujours à tromper la vigilance des validateurs d'Apple.



On met notre billet que GBA Emu sera rapidement supprimé, donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Disponible sur iPhone et iPad.

