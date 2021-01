Jabra Elite 85t : De nouvelles couleurs sont arrivées

Avons-nous encore besoin de présenter la marque danoise Jabra ? Véritable guerrière sur le marché des écouteurs sans fil, l'entreprise propose des produits de qualité avec des fonctionnalités qui n'ont rien à envier à des AirPods Pro ou des Galaxy Buds de Samsung ! Après avoir ajouté la (très attendue) réduction de bruit pour ses écouteurs Elite 85t, voici maintenant que Jabra ajoute de nouvelles couleurs... Attention, l'opération séduction commence maintenant !

De nouvelles couleurs

Qu'est-ce que c'est fatiguant les entreprises qui ne proposent que le blanc ou le noir pour leurs écouteurs sans fil... Heureusement certaines marques n'hésitent plus à proposer un choix plus diversifié dans les couleurs de leurs écouteurs. C'est le cas de Jabra qui a décidé d'apporter une touche de fraicheur pour ses Elite 85t, la firme a annoncé le lancement de quatre nouvelles couleurs pour ses écouteurs haut de gamme.

Vous pouvez retrouver dès maintenant sur Amazon, les couleurs or/beige, cuivre/noir, noir/argent et gris.

Au niveau des caractéristiques, rien n'a été touché. Vous retrouvez toujours la réduction du bruit, des haut-parleurs de 12 mm pour des basses puissantes et un son clair, une compatibilité avec Google Assistant et Siri...

Avec les Elite 85t vous pourrez aussi profiter de longues sessions d'écoute de musique, les écouteurs assurent une autonomie de 5,5 heures avec la réduction du bruit active.



Les Jabra Elite 85t sont disponibles à 249,99€