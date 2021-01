Moonlighter ajoute le support des manettes MFI

Medhi Naitmazi

Moonlighter est passé ce week-end à la version 1.7 qui permet notamment de prendre en charge les manettes MFI sur iOS et iPadOS. Une excellente nouvelle de la part des développeurs qui nous permettent de profiter pleinement de leur jeu d'aventure à la Zelda sorti en novembre 2020.



Regardez la vidéo :

Moonlighter supporte les manettes sur iPhone et iPad

Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite où jouez un certain Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros. Ce RPG emmène le joueur dans une aventure fantastique avec des passages vers d’autres dimensions dans lesquelles les aventuriers téméraires pourraient trouver des richesses incommensurables. Les fans de Zelda et autres jeux de rôle sur SNES l'ont largement adopté, d'autant qu'il intègre de nombreuses mécaniques plutôt modernes.



Issue d'un portage console, la version mobile de Moonlighter avait revu les commandes pour les adapter aux écrans tactiles, notamment à grand coup de balayage. Mais avec cette mise à jour, l'expérience peut être la même que sur la version originale, d'autant que Moonlighter inclus la campagne solo complète et le DLC. Les manettes Bluetooth certifiées Made For iPhone sont compatibles, tout comme les manettes de PS4 et Xbox One.



Le titre de 11 Bits Studio conserve bien évidemment son style rétro soigné et mérite largement toute votre attention.

Télécharger Moonlighter à 9,99 €