L'agenda des jeux PS5 à venir en 2021 [CES 2021]

Il y a 40 min (Màj il y a 38 min)

Alexandre Godard

Playstation ne déroge pas à la règle. Après une génération PS4 assez extraordinaire en termes de jeux et surtout de jeux exclusifs, la marque à profiter du CES (virtuel) pour refaire un petit checkpoint sur pas mal de jeux qui vont débarquer en 2021 sur PS5.

Playstation fait son apparition au CES 2021

Nous sommes au tout début de l'année et du coup quoi de mieux que de se faire un petit rappel des principaux jeux exclusifs qui devraient débarquer sur la nouvelle console de SONY en 2021. C'est la firme japonaise elle-même qui a dévoilé la liste à travers une bande-annonce lors du CES qui se tient actuellement du 11 au 14 janvier.

Liste des principaux jeux à retrouver en 2021 sur PS5 :

Hitman 3 / 20 janvier

Returnal / 19 mars

Kena : Bridge of Spirits / mars

Solar Ash / juin

Litlle Devil Inside / juillet

Ghostwire Tokyo / octobre

Stray / octobre

Du côté des jeux qui n'ont pas encore de dates précises on retrouve Ratchet & Clank Rift Apart qui nous en avait mis plein la vue grâce à la vitesse qu'apporte le SSD mais également le légendaire God of War Ragnarök qui rappelez-vous avait été teaser avec seulement un logo et la mention 2021. Le très attendu Horizon Forbidden West a également eu le droit à la mention 2021 sans date précise. Vous noterez aussi que Pragmata, qui devait arriver dans le courant 2022 est d'ores et déjà repoussé à 2023. Ah oui, pour les fans d'automobile, rien du tout sur Gran Turismo 7 dans cette bande-annonce, dommage.



