Intel dévoile ses puces 12e génération Alder Lake qui imite les M1 d'Apple

Il y a 4 heures

Alban Martin

7

Intel n'a pas dit son dernier mot au CES 2021. Après le capteur RealSense ID, l'entreprise a dévoilé les puces Alder Lake, sa 12e génération de processeurs. Comme par hasard, celui qui a perdu toute la gamme Mac au profit des puces M1 d'Apple s'en inspire avec un mélange de coeurs haute efficacité et hautes performances, tout en restant sur l'architecture x86.

Publicité

La 12è génération de puces Intel : Alder Lake

Le fondeur a perdu l'un de ses plus gros clients avec Apple et a vu AMD lui passer devant il y a quelques jours, une première en quinze ans. Mais celui qui possède encore 85% du parc actuel sur le marché des PC portables montre les crocs avec des processeurs inspirés de ARM et des Macs M1.



Pour une fois, Intel a pris soin de la consommation énergétique, plutôt que de tout miser sur les performances et faire chauffer les ordinateurs. Apple a réussi a réunir les deux avec des benchmarks incroyables sur les M1, le tout sans bruit. En revanche, la finesse de gravure est limitée à 10nm, ce qui est bien pour Intel mais loin des 5nm d'Apple.

Pour rattraper son retard, Intel reprend donc la méthode d'Apple et de Huawei avec des coeurs “haute performance” mélangés à des coeurs “haute efficience énergétique”. Les processeurs sont ainsi capables d'être performants et endurants selon les situations. Les coeurs performances se nomment Golden Lake et les coeurs à basse consommation sont appelés Gracemont.



Les premiers ordinateurs à puces Alder Lake arriveront au second semestre 2021 et seront bien évidemment compatibles avec les applications existantes car Intel a conservé l'architecture x86 (et non pas migré vers arm64).



Regardez la conférence complète d'Intel lors du CES 2021 :