Mercedes discute également pour l'Apple Car

Il y a 5 heures

Alban Martin

2

Alors que l'on a appris ces derniers jours que Hyundai Motor discutait bel et bien avec Apple pour sa voiture électrique, CBN.com révèle qu'Apple ne discute pas seulement avec le constructeur coréen. En effet, la firme a approché l'allemand Mercedes-Benz Daimler.

Mercedes ? Oui, mais pas seulement

Contrairement à Hyundai qui avait confirmé les rumeurs, Mercedes n'a pas réagit suite aux révélations de CBN. Il est donc difficile de connaitre l'état des relations entre Apple et le constructeur premium. En revanche, cela montre que le projet Titan est de plus en plus crédible avec probablement une véritable voiture autonome signée Apple plutôt qu'un système.

Les sources évoquent également d'autres fabricants automobiles approchés par Apple comme Honda, Volkswagen, Ford, Jaguar Land Rover et Geely. Tous auraient l'opportunité de coopérer avec Apple. Le seul qui n'a aucune chance est Tesla.



On rappellera que Tim Cook avait refusé de racheter Tesla en 2013 lorsque le projet de la Model 3 avait pris du plomb dans l'aile. Le coût était alors de 60 milliards, alors que la firme américaine vaut désormais 800 milliards.



L'Apple Car ne devrait être lancée qu'en 2024, voire 2028 selon certaines personnes bien renseignées comme Kuo ou Bloomberg. Un premier prototype pourrait être montré en 2022.