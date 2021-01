Apple a cherché à racheter Canoo une start-up de voitures électriques

Julien Russo

Apple a essayé, mais n'a pas réussi à garder secret son projet de voiture électrique. Résultat, les indiscrétions autour de l'Apple Car ne cesse de faire la Une des médias pour le plus grand bonheur des consommateurs. Si jusqu'à aujourd'hui nous avons vu une multitude de dépôts de brevet sur les différentes technologies et procédure de sécurité que proposera l'Apple Car, c'est la première fois que nous apprenons qu'Apple aurait cherché à racheter une entreprise.

Les négociations ont eu lieu au premier semestre de 2020

Apple qui rachète une entreprise ? Ce n'est pas nouveau... Avec ses milliards de dollars, la firme de Cupertino rachète régulièrement des sociétés pour améliorer ses produits déjà existants. Cependant, ce qui est assez inhabituel et qui fait le buzz, c'est quand Apple cherche à racheter une entreprise qui n'a absolument rien à voir avec les produits disponibles sur l'Apple Store en ligne.

D'après les récentes déclarations de The Verge, deux responsables de la start-up californienne EV Canoo ont affirmé avoir discuté avec plusieurs représentants de l'Apple Park au sujet d'une possible acquisition de leurs activités.

En effet, les deux personnes familières du dossier ont affirmé qu'Apple était très intéressé par le secteur de l'automobile, énormément de questions ont été posées et pendant de longues semaines, Apple a envisagé des investissements ou une possible acquisition de la start-up.

Le média américain qui relaie cette incroyable révélation explique dans son rapport :

La plate-forme évolutive pour véhicules électriques de Canoo, ou "skateboard", est en grande partie ce qui a attiré l'intérêt d'Apple. La plate-forme est différente de celles développées par d'autres start-up et grands constructeurs automobiles parce qu'elle intègre une plus grande partie de l'électronique de la voiture, ce qui permet une plus grande flexibilité dans la conception de l'habitacle. Il dispose également d'une technologie de direction par fil, qui augmente également la flexibilité de conception et n'est pas encore largement adopté dans l'industrie.

Si cette acquisition aurait donné un sacré coup de pouce au projet Apple Car et aurait peut-être permis qu'il soit dévoilé plus rapidement, les discussions se sont finalement arrêtées après plusieurs mois d'échanges. Apple n'a pas réussi à conclure un accord avec EV Canoo. Serait-ce parce que la start-up était trop gourmande financièrement ou parce qu'elle voulait continuer son bout de chemin en solo ? Les sources indiscrètes expliquent que EV Canoo cherchait plus un investissement d'Apple plutôt qu'une acquisition, c'est justement ce qui aurait poussé la firme de Cupertino à mettre fin aux négociations et à rompre les échanges avec la start-up.



Que ça soit EV Canoo ou Apple, aucune des deux parties ne s'est exprimée sur le sujet. Chez la start-up californienne, on estime qu'il n'est pas pertinent de commenter un dossier si celui-ci n'est pas officiellement conclu.

Cette nouvelle affaire vient s'ajouter aux nombreuses rumeurs autour du projet Apple Car, nous sommes en 2021 et Apple n'a toujours pas annoncé à la presse qu'un projet de voiture électrique et connecté est en cours.