Google propose un mode invité sur ses enceintes connectées

Il y a 1 heure

Julien Russo

Maintenant qu'Apple a lancé son HomePod mini, les choses commencent à se compliquer pour Amazon et Google qui sont les rois du marché des enceintes connectées (depuis un peu trop longtemps). Les deux entreprises vont devoir lancer de nouvelles fonctionnalités attractives qui feront la différence. Google vient de nous surprendre aujourd'hui avec un "mode invité" pour ses enceintes.

Un mode invité exclusivement réservé pour les utilisateurs anglais (pour l'instant)

Le mode invité sur les enceintes connectées de Google n'est pas nouveau. En effet, la firme de Mountain View l'avait ajouté il y a plusieurs années pour après le retirer. Cette fonctionnalité permet de proposer un accès privilégié à des invités sans qu’eux accèdent à vos données personnelles via Google Assistant.

Pour l'activer, c'est simple, il suffit de dire à votre enceinte : "OK Google, active le mode invité", vous pouvez même vérifier si le mode invité est actuellement activé en posant la question "OK Google, le mode invité est-il activé ?".

Avec le mode invité, l'enceinte de Google active une procédure spéciale qui consiste à supprimer les enregistrements de vos requêtes pour améliorer Google Assistant. La totalité de l'activité avec le Google Home disparait aussi du compte du propriétaire de l'appareil.

Le mode invité paralyse l'accès aux données personnelles du possesseur de l'enceinte, il sera impossible d'accéder aux données du calendrier, aux contacts et tout autre données qu'on n'a pas envie qu'un invité connaisse.

Tout ce qui n'est pas d'ordre personnel reste accessible, il sera par exemple possible de lancer une musique sur le service de streaming sélectionné dans les paramètres, de connaitre les magasins ouverts à côté de chez vous, d'obtenir un itinéraire, la météo qu'il y aura demain, l'heure...



Le chef de produit chez Google, Philippe de Lurand Pierre-Paul a expliqué que le mode invité est un ange-gardien de votre vie privée, il protègera toutes les données qui peuvent s'avérer sensibles au cas où un invité déclenche l'enceinte avec la fameuse phrase "OK Google..."

Google Assistant est conçu pour protéger automatiquement votre vie privée et vous offrir des moyens simples de contrôler le fonctionnement de vos données. Essayez le mode Invité dès aujourd'hui sur les haut-parleurs et les écrans Google Nest en anglais.

Si votre Google Home chez vous est configuré en anglais, le mode invité est disponible et vous pouvez l'activer quand vous le souhaitez. Au cas où votre enceinte est dans une autre langue, il vous faudra attendre un peu. Le déploiement est en cours et de nouvelles langues seront prises en charge dans les prochains mois... Juste le temps aux développeurs de préparer et faire une formation à Google Assistant !