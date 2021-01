Kitbag, le film de Ridley Scott sera une exclusivité Apple TV+

Apple assiste en ce moment aux meilleures enchères pour récupérer des séries et films produits par des talents de l'univers cinématographique de notre époque. Nous avons pu voir la dernière série de Ben Stiller qui a été racheté par Apple et qui sera prochainement disponible, aujourd'hui Deadline nous fait une autre annonce de la plus haute importance. Apple a réussi à obtenir les droits exclusifs de l'un des films qui pourraient faire décoller la popularité d'Apple TV+ et générer un nombre impressionnant de nouveaux abonnés.

Kitbag une exclusivité Apple

L'année 2021 s'annonce merveilleuse pour les abonnés Apple TV+, avec l'arrivée des saison 2 des premières séries originales Apple et les négociations des droits de films et séries, le catalogue va connaître un énorme rafraichissement.

La dernière annonce concerne le film Kitbag, produit par Ridley Scott, le film racontera la vie de Napoléon Bonaparte.

On se demande, mais qui a été sélectionné pour interpréter le premier empereur français qui a marqué l'histoire de notre pays ?

C'est l'acteur Joaquin Phoenix, mondialement connu pour son rôle dans le film Joker qui a reçu 7 prix et 27 nominations dans les plus grandes cérémonies aux États-Unis.

Ridley Scott s'est confié à Deadline et ses déclarations sont très optimistes concernant ce projet :

Napoléon est un homme qui m'a toujours fasciné. Il est sorti de nulle part pour tout gouverner - mais tout le temps qu'il menait une guerre romantique avec sa femme adultère Joséphine. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour, et quand il ne l'a pas pu, il l'a conquis pour la détruire, et s'est détruit dans le processus.

Selon le réalisateur, Joaquin Phoenix est né pour ce rôle. Il ne voyait clairement pas d'autre acteur pour jouer le rôle de Napoléon ! Ridley Scott est aussi agréablement surpris que ça soit Apple qui est misé le plus d'argent sur l'enchère qui consistait à acquérir les droits exclusifs de la production.

Aucun acteur ne pourrait jamais incarner Napoléon comme Joaquin. Il a créé l'un des empereurs les plus complexes de l'histoire du cinéma dans Gladiator, et nous en créerons un autre avec son Napoléon. C'est un scénario brillant écrit par David Scarpa, et aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur partenaire qu'Apple pour apporter une histoire comme celle-ci à un public mondial.

Pour l'instant nous n'avons pas de date pour la disponibilité de ce nouveau film. On espère qu'il sortira en fin d'année ou au plus tard en 2022. Plus d'informations sont probablement à venir, comptez sur nous pour surveiller de près la page des communiqués de presse d'Apple TV+ !