Apple pourrait lancer les apps Musique et Podcasts sur Windows

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Réagir

Apple semble accélérer de plus en plus en interne afin de proposer plusieurs de ses services sur d'autres plateformes. Anciennement réfractaire absolu sur ce sujet, il semble que la tendance s'inverse petit à petit surtout avec cette dernière info qui indique que les applications Apple Music et Podcasts pourraient arriver sur le Microsoft Store et même sur Xbox.

Publicité

Apple continue de développer ses applications sur Windows

Nous le savons tous, malgré plusieurs efforts effectués ces derniers mois, Apple n'a jamais été très friand de partager ses services sur les plateformes autres que les siennes. Cependant, selon un rapport de 9to5Mac, Apple serait en ce moment même en train de développer et tester les applications Musique et Podcasts sur les plateformes Microsoft.

De là à imaginer l'arrivée de ces deux applications sur les PC Windows, il n'y a qu'un pas, d'autant plus que l'application iTunes sur Windows est très rarement mise à jour et pas très ergonomique. Mais, il se pourrait aussi que ces applications soient tout simplement destinées aux nouvelles Xbox Series X/S après l'ajout d'Apple TV au lancement des consoles.



Il est également rappelé que la marque à la pomme a publié une offre d'emploi en novembre 2019 avec pour intitulé "créer la prochaine génération d'applications multimédias pour Windows". Quoi qu'il en soit, cela annonce forcément du nouveau à venir en 2021.

Télécharger l'app gratuite Musique