Apple publie la bande-annonce de la deuxième saison de For All Mankind

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Après la mise en ligne de la bande-annonce du film Cherry qui sera l'une des plus grosses nouveautés de 2021, Apple enchaine en moins de 24 heures avec la saison 2 de For All Mankind. Disponible dès le 19 février pour tous les abonnés Apple TV+ dans le monde, découvrez en avant-première les premières images de la très attendue saison 2. Au programme, du suspens, de l'action et une exploration lunaire toujours aussi impressionnante.

La deuxième saison aura lieu en 1983

C'est l'une des séries qui a été disponible dès le lancement d'Apple TV+. For All Mankind vous emmène dans une histoire fantastique qui imagine une réalité alternative. Dans la série, les premiers hommes à avoir marché sur la lune ne sont pas des Américains, mais des Russes !

Les États-Unis veulent à tout prix envoyer des hommes sur la lune et insistent pour qu'ils fassent une découverte historique. Dans For All Mankind, vous suivez l'histoire quotidienne des astronautes et ingénieurs de la NASA.



La série a rencontré beaucoup de succès auprès des abonnés Apple TV+, mais aussi des critiques qui ont été très positives vis-à-vis du programme original d'Apple. Tous les éléments étaient rassemblés pour que la firme de Cupertino donne son feu vert pour une saison 2.

La suite de la série arrive dès le vendredi 19 février, vous retrouverez un épisode par semaine tous les vendredis matin. Apple va utiliser cette stratégie pour vous faire rester le plus longtemps possible sur son service de streaming.

Si la bande-annonce nous donne déjà plusieurs informations intéressantes sur les événements qui vont apparaitre dans cette seconde saison, nous avons aussi plus d'informations grâce à la synopsis :

La deuxième saison du drame spatial reprend une décennie plus tard en 1983. C'est le comble de la guerre froide et les tensions entre les États-Unis et l'URSS sont à leur apogée. Ronald Reagan est président et les ambitions plus grandes de la science et de l'exploration spatiale menacent d'être gaspillées alors que les États-Unis et les Soviétiques s'affrontent pour contrôler des sites riches en ressources sur la Lune. Le ministère de la Défense est passé au contrôle de mission, et la militarisation de la NASA devient au cœur des histoires de plusieurs personnages : certains le combattent, d'autres l'utilisent comme une occasion de promouvoir leurs propres intérêts, et d'autres se trouvent au plus fort d'un conflit qui peut conduire à une guerre nucléaire.

Apple a souhaité que la saison 3 arrive le plus rapidement possible, pour cela l'entreprise a décidé de ne pas regarder les audiences des dix nouveaux épisodes à venir et a déjà procédé à la signature d'une troisième saison. Un fait très rare chez les concurrents comme Netflix qui attendent de voir l'influence du programme avant d'investir dans la poursuite de la production originale !