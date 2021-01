Classement des jeux les plus téléchargés sur le Playstation Store en 2020

Playstation nous dévoile un nouveau chiffre ou plus précisément un classement des jeux les plus téléchargés sur le Playstation Store en 2020 et donc logiquement les plus joués. Call of Duty, Fortnite, GTA V... tout ce beau petit monde est bien évidemment présent.

Votre jeu favori fait surement parti de l'un de ces classements

2020 étant fini, place au bilan avec un classement des jeux les plus téléchargés sur le Playstation Store l'année dernière. Vous noterez la surpuissance de Call of Duty (comme depuis 10 ans) mais également la présence de GTA V, toujours aussi joué, bientôt 8 ans après sa sortie, monstrueux. On peut également se rendre compte que globalement, ce sont les mêmes jeux qui sont représentés que ce soit aux US/Canada ou en Europe mise à part au niveau du sport ou le foot est devant le basket et le hockey sur glace en Europe et inversement de l'autre côté, ce qui respecte la logique.

Jeux PS5

TOP 10 des jeux PS5 les plus joués en 2020 aux US/Canada (du 15 novembre au 31 décembre) :



Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K21 Next Generation Demon’s Souls Madden NFL 21 FIFA 21 Sackboy: A Big Adventure Immortals Fenyx Rising Watch Dogs: Legion



TOP 10 des jeux PS5 les plus joués en 2020 en Europe (du 15 novembre au 31 décembre) :



Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Immortals Fenyx Rising NBA 2K21 Next Generation Sackboy: A Big Adventure Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Jeux PS4

TOP 10 des jeux PS4 les plus joués en 2020 aux US/Canada :



Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Minecraft Ghost of Tsushima The Last of Us Part II NBA 2K21 NBA 2K20 Final Fantasy VII Remake Madden NFL 21



TOP 10 des jeux PS5 les plus joués en 2020 en Europe :



FIFA 21 FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K20 The Last of Us Part II The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2

PS VR et Free to play

Pour la catégorie des jeux PS VR on note la présence des trois jeux majeurs à savoir Beat Saber, Job Simulator et SuperHotVR.



En ce qui concerne les jeux gratuits, vous vous en doutez, on retrouve loin devant les autres Warzone, le battle royal de Call of Duty qui malgré quelques soucis, cartonne depuis maintenant presque un an. Les suivants sont tout aussi connus puisqu'il s'agit de Rocket League, du légendaire Fortnite et Apex Legends.