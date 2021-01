Rumeur : Le nouveau design de l'iMac arrive cette année (+ d'autres surprises)

Julien Russo

Si vous faites partie des clients Apple qui attendent impatiemment le nouveau design de l'iMac, vous allez être heureux de ce qui va suivre... Depuis 2012, Apple n'a pas changé le design de son ordinateur de bureau, malgré les nombreuses critiques sur les bords épais, la firme de Cupertino n'a pas réagi, mais heureusement cela devrait changer si on en croit le dernier rapport de Bloomberg.

Une refonte totale du design de l'iMac 2021

Qu'on soit pro-Apple ou non, il est impossible de dire aujourd'hui que la dernière génération d'iMac n'est pas en décalage avec la concurrence. En effet, le design de l'ordinateur de bureau est ancien et son manque de "rafraichissement" commence à devenir un véritable handicap dans les ventes.

Selon le rapport, Apple aurait décidé de faire bouger les choses dès les prochains mois, la firme serait sur le point d'annoncer le premier iMac (sans les grosses bordures noires) et avec un design qui se rapprocherait fortement de l'écran Pro Display XDR.



Autre changement important dans ce nouveau design, c'est la réduction significative de l'arrière du Mac. À l'heure actuelle, l'iMac a toujours un dos incurvé, ce qui est loin d'être catastrophique, mais cela ne correspond pas à l'image moderne qu'on se fait d'un ordinateur en 2021. Apple proposerait avec la prochaine génération de l'iMac, un dos complètement plat.

Concept d'un iMac bordeless

Bloomberg affirme avoir repéré deux références du nouvel iMac. Il y aurait la référence avec le code J456 et la seconde avec le code J457. On imagine que le premier code correspond à l'iMac de 21,5 pouces et le second à l'iMac de 27 pouces.

Pour l'instant, tout est encore secret et le rapport ne donne aucune autre information qui pourrait nous aider à en savoir plus !

Deux nouvelles versions du Mac Pro

L'année 2021 va aussi être l'occasion pour Apple de proposer deux nouvelles versions de son célèbre Mac Pro. L'entreprise sait qu'il y a une forte demande des professionnels pour ces Mac et comme ce sont les plus chères, il n'est pas question de négliger ce modèle de Mac (particulièrement rentable).

Le rapport parle d'une version avec le même design que le Mac Pro actuel et une seconde version qui aurait une taille plus petite que ce que propose Apple en ce moment.

Un écran externe avec un prix plus raisonnable

Apple propose déjà un écran externe dans son catalogue, cependant le prix est clairement excessif. Le Pro Display XDR est proposé à partir de 5 499€ et 6 499€ pour un verre nanotexturé. Même si Apple vise essentiellement les entreprises (avec un gros budget), la firme de Cupertino pourrait améliorer ses ventes en touchant les particuliers !

Dès cette année, Apple pourrait commercialiser un écran au tarif plus accessible. Le rapport ne donne pas de prix, mais on imagine que celui-ci pourrait tourné autour des 1000 dollars. Cela permettrait de dynamiser les ventes et améliorer le chiffre d'affaires de cette catégorie de produit.