Angry Birds Journey disponible dans plusieurs pays

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

En mars dernier, nous apprenions que le célèbre studio Rovio cherchait à faire quelques pas en arrière et revenir aux bases qu'ils l'ont fait connaitre. Ainsi, les développeurs travaillaient sur un jeu mobile Angry Birds avec le but de faire revenir les joueurs nostalgiques.



Ainsi naquit le projet Angry Birds Journey (v1.0.0, 154 Mo, iOS 13.0) avec un retour à la simplicité et à l'absence de superflu qui lui a valu de nombreuses débâcles depuis la sortie du premier opus. La belle nouvelle, c'est que le jeu commence à voir le jour dans certains pays, signe annonciateur d'un lancement imminent dans le monde entier.



Voici la bande-annonce :

Angry Birds Journey s'invite dans six pays

Lancez des oiseaux avec la fronde et renversez des tours pour résoudre des énigmes et sauver d'adorables nouveau-nés dans ce jeu de tir décontracté et facile à vivre. Détendez-vous avec le jeu Angry Birds le plus amusant et accessible à ce jour! Unissez les lucioles avec leurs âmes sœurs et résolvez de nombreuses autres énigmes dynamiques.

Avec Angry Birds Casual, le but est à nouveau simple : nous avons un nombre limité d'oiseaux à catapulter au travers de différents niveaux pour sauver des lucioles.



Au programme, des centaines de niveaux avec de nouveaux personnages à débloquer. Il faudra encore patienter pour une sortie en France !

