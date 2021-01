Bumble alerte sur le suivi publicitaire avant son introduction en bourse

L'application de rencontres Bumble a profité de son dépôt en bourse vendredi pour avertir les investisseurs que les efforts continus d'Apple pour améliorer la confidentialité des utilisateurs pourraient nuire à ses résultats à long terme. C'est notamment le cas sur l'accord du suivi publicitaire.



Bumble : dans le même bateau que Facebook ?

Vendredi, Bumble a déposé son introduction en bourse (IPO) auprès de la SEC - Securities and Exchange Commission - des États-Unis. On y découvre une partie les plans de l'application de rencontres qui s'apprête à vendre des actions au public pour la première fois. Dans le dossier, qui comprend des listes de choses qui pourraient constituer un risque pour l'existence future de l'entreprise, Bumble mentionne l'identifiant publicitaire d'Apple (IDFA) et les modifications qui rendront plus difficile l'utilisation de cette valeur pour pousser de la publicité aux utilisateurs avec iOS 14.4.



L'IDFA est une chaîne de caractères utilisée pour désigner l'iPhone d'un utilisateur spécifique, qui peut être utilisée par les annonceurs pour suivre un utilisateur et proposer une publicité plus personnalisée et ciblée. Dans le cadre de l'expansion de la protection de la vie privée d'Apple, la société demande aux utilisateurs d'autoriser une application à les suivre sur les applications et les sites Web appartenant à des tiers. L'iDFA est apparu en septembre 2012.



Bien que la fonctionnalité ait été retardée pour donner aux développeurs et aux annonceurs plus de temps pour se préparer, elle a commencé à apparaître dans les bêtas pour iOS 14.4, ce qui signifie qu'elle pourrait être incluse dans une mise à jour destinée au public en janvier ou février.



Donner la possibilité d'activer ou de désactiver le suivi augmente les chances que l'utilisateur la refuse, empêchant l'application et ses partenaires tiers de suivre ce dernier avec l'IDFA. Dans le document d'introduction en bourse de Bumble, la société craint ce changement autour de l'IDFA.



Le concurrent de Tinder prévoit en effet que le nombre d'utilisateurs qui accepteront le suivi sera compris entre 0% et 20%, la grande majorité se désengageant. Pour Bumble, cela rendrait plus difficile pour les annonceurs de "cibler et mesurer avec précision leurs campagnes publicitaires au niveau de l'utilisateur", et pourrait entraîner une "augmentation du coût par inscription" pour la plupart des applications.

© Bumble Inc.



Pour l'année 2019, Bumble a réalisé des dépenses publicitaires de 130,4 millions de dollars. Si le coût par acquisition augmente comme prévu légèrement chaque année, la politique de confidentialité d'Apple pourrait augmenter le coût marketing annuel de l'application ou, pour la même valeur, réduire son efficacité en attirant moins de nouveaux utilisateurs.



Le changement s'applique également aux revenus de Bumble, mais à un niveau moindre. La majeure partie de ses revenus provient des abonnements et des achats via l'application, la partie résiduelle venant des annonces.



Bien que Bumble admette qu'il dispose d'autres méthodes pour suivre les utilisateurs, tels que ceux qui lient leurs profils Facebook à leur compte, il n'y a aucune garantie qu'ils pourront le faire correctement.



L'introduction en bourse mentionne également Apple à propos d'autres problèmes assez courants, tels que la modification des conditions relatives à l'App Store, les pannes et les frais de paiement.



Bumble est la dernière entreprise en date à anticiper les problèmes avec Apple suite à l'introduction de ses nouvelles fonctionnalités de confidentialité sous iOS 14.



Le plus grand critique d'Apple en la matière est Facebook, qui a lancé une campagne complète contre la fonctionnalité, mais a finalement admis qu'il n'avait pas d'autre choix que de se conformer au changement.

Facebook estimait qu'il verrait une baisse des revenus publicitaires pouvant atteindre 60% une fois le changement mis en œuvre.

