Apple attaqué en justice pour ne pas avoir supprimé Telegram de l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Hier, une nouvelle plainte a été déposée contre Apple avec comme motif, la non-suppression de l'application Telegram de l'App Store alors que l'application servirait à certains groupes extrêmistes et racistes à communiquer.

Apple aurait dû supprimer temporairement Telegram de l'App Store selon la Coalition

Un groupe nommé Coalition for a Safer Web, qui se traduit en français par Coalition, pour un web plus sûr, a déposé une plainte contre Apple. Selon eux, la firme de Cupertino n'aurait pas appliqué le même traitement à Telegram qu'à l'application Parler, supprimée pour propos haineux et incitation à la violence. La plainte a été déposée hier, dimanche 17 janvier 2021 par l'ambassadeur Marc Ginsberg devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie.

La Coalition a pour but de débusquer et faire supprimer tous les contenus sur le web jugés extrémistes, terroristes, racistes... Nous ne savons pas s'il en sera de même pour Google avec son Play Store qui accueille également Telegram et qui a aussi supprimer l'application Parler de son Store.



Toujours selon la Coalition, Telegram est utilisé comme :

Un canal de communication pour le gouvernement russe et les groupes nationalistes néonazis et blancs affiliés, semant la désinformation et la division raciale aux États-Unis et en Europe.



Des groupes anti-noirs et antisémites ont ouvertement utilisé Telegram avec peu ou pas de modération du contenu par la direction de Telegram.

Apple est donc accusé de n'avoir pris aucune mesure malgré des avertissements l'été dernier. Le dossier semble plus que complet selon leurs dires, nous verrons une fois le procès fini, le résultat final. Voilà qui fait tâche, seulement quelques jours après l’annonce d’un programme d'équité raciale.

