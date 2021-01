Dadish 2 doit sauver ses 50 enfants sur mobile

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Après un premier opus en février dernier, le développeur Tom Young alias CatCup Games a lancé Dadish 2 sur l'App Store.

Qu'est-ce qu'un Dadish ? C'est un radis qui est aussi un père, et dans ce cas, ce cher papa doit sauver ses enfants disparus, une bonne cinquantaine cette fois !



CatCup nous propose une vidéo :

Ceux qui n'ont pas joué à Dadish premier du nom, sachez qu'il s'agit d'un jeu de plateforme et d’action solide avec d'excellentes commandes sur écran tactile et un brin d’humour appréciable.



Pour la seconde manche, les coquins du grand radis se présentent au travail de Dadish pour une journée impromptue « Bring Your Kids to Work ». Naturellement, les choses deviennent encore une fois incontrôlables et les enfants finissent par se mettre en danger. Voilà une belle excuse pour se défouler à travers 50 nouveaux niveaux et se faire enguirlander avec 50 nouvelles remarques impertinentes après avoir sauvé chacun de vos enfants.



On salue le travail de mise en scène de CatCup qui a intégré un tout nouvel univers issu de la Fast Food dont des boss aux problèmes personnels certains. Et pour les joueurs aguerris, le développeur a même inclus des secrets à déverrouiller ainsi qu'une compatibilité avec les manettes pour un confort maximal.



Vous pouvez commander Dadish 2 sur l'App Store iOS ou sur le Google Play Store pour Android.



Voici les caractéristiques clés du nouveau jeu de plateforme rétro du créateur de Super Fowlst et Dadish :

50 niveaux radieux (jeu de mot)

Des tonnes de bébés radis impolis et impertinents à trouver

Parfois, vous pouvez monter sur un hamburger parlant géant

Une toute nouvelle bande de méchants sur le thème de la restauration rapide

Cinq nouveaux boss, qui ont tous des problèmes personnels

Tout un tas d'opossums criards

Les autres joies de la paternité

Prise en charge des manettes

Une bande-son cool

Des dialogues drôles

Graphismes cools

Étoiles à collectionner

Secrets déverrouillables

