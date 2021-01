Les espaces Apple Arcade évoluent dans les Apple Store

Alexandre Godard

Même en temps de crise sanitaire où l'accès aux Apple Store est restreint, la marque à la pomme continue d'harmoniser ses espaces ventes et cette fois-ci, c'est le côté Apple Arcade qui se refait une beauté.

L'espace Arcade dans les Apple Store devient ludique et interactif

Il y a tout juste un an, on vous parlait de l'arrivée d'un espace Apple Arcade dans plusieurs Apple Store du monde entier. En ce début 2021, la marque a décidé d'améliorer cet espace avec un tout nouveau design sur le mur qui comporte désormais les icônes des jeux favoris du service. Il est également proposé aux clients des iPhone et iPad chargés avec tous les jeux téléchargés, ce qui permet de tester le service instantanément.

Image 9to5Mac

Les icônes sont interactives, il vous suffit d'appuyer sur l'une ou l'autre pour que cela vous génère un code QR que vous pouvez par la suite scanner afin de télécharger le jeu sur votre iPhone. Juste en dessous, comme vous pouvez le constater, une multitude d'accessoires compatibles sont présents.



Il n'y a rien de révolutionnaire par ici mais vous l'aurez compris, comme souvent, Apple tente de mettre en avant l'un de ses services de manière plutôt subtile. Il faut tout de même rappeler qu'avec la pandémie actuelle, énormément d'Apple Store sont fermés ou seulement ouverts sur rendez-vous ce qui signifie que cet espace Arcade reprendra tout son sens lorsque la situation sanitaire se sera résorbée.