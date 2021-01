Certains Mac M1 n'arrivent pas à sortir de l'économiseur d'écran

Les Mac qui ont été commercialisés en fin d'année dernière sont les premiers à ne plus posséder de processeur Intel, Apple propose désormais sa fameuse puce M1. Si celle-ci a été l'objet de longues années de développement et de tests, il n'en reste pas moins que la nouvelle puce d'Apple rencontre quelques petits bugs, qui ne sont pas dramatiques, mais qui gênent le confort de l'utilisation de votre Mac.

Le nouveau problème des Mac M1

Ce n'est pas la première anomalie qui touche les Mac avec la puce M1, après le bug du Bluetooth qui déconnecte aléatoirement les périphériques comme les claviers et souris ou encore le bug avec un écran externe, une nouvelle affaire touche les Mac M1.

Plusieurs utilisateurs dénoncent un problème récurrent qui concerne la sortie de l'économiseur d'écran. Après un temps d'inutilisation, votre Mac peut afficher un écran de veille, quand vous souhaitez réutiliser votre Mac, vous avez juste à appuyer sur le trackpad ou une touche du clavier et celui-ci revient sur le bureau.



Le problème c'est que sur certains Mac M1, l'économiseur d'écran a une mauvaise gestion. C'est-à-dire qu'il est capable de surgir pendant que vous êtes en train de travailler sur une application et aller jusqu'à verrouiller votre profil utilisateur. La difficulté après est de sortir de l'économiseur d'écran, puisqu'il s'impose et refuse de partir même si vous insistez sur des touches du clavier ou que vous appuyez comme un fou sur le trackpad !

La seule solution qui a été rapportée sur le forum de MacRumors c'est de fermer votre MacBook et de le rouvrir. Dans le cas où vous avez un Mac mini avec la puce M1, il vous faudra utiliser la combinaison de touche : Control + Command + Q pour sortir de l'économiseur d'écran.

Voici le genre de témoignage que l'on retrouve :

Mac mini M1 flambant neuf, 2e jour de son utilisation, Big Sur macOS 11.1 (20C69) avec économiseur d'écran et veille à 20 minutes. J'étais en train de modifier activement certaines entrées du calendrier lorsque tout d'un coup, la même chose s'est produite (économiseur d'écran activé, utilisateur verrouillé). J'ai fini par utiliser l'accès à distance de mon MBP pour entrer et déconnecter l'utilisateur sur le Mini. Le Mac mini a ensuite sauté à l'écran de connexion et il fonctionne à nouveau bien maintenant. Très bizarre.

Le plus étrange dans l'histoire, c'est qu'il existe même des témoignages d'utilisateurs ayant l'économiseur d'écran désactivé qui ont l'anomalie. Ce second témoignage est celui d'un possesseur de MacBook Air M1 avec la version logicielle macOS Big Sur 11.0.1 :

Je rencontre le même problème, cela se produit sur deux comptes d'utilisateur distincts, tous deux avec l'économiseur d'écran désactivé. Pas moyen de sortir de l'économiseur d'écran, mais de fermer puis d'ouvrir le couvercle. Se produit quelques fois par jour tout en utilisant activement l'ordinateur. En naviguant sur divers forums, il semble que d'autres aient également ce problème.

La seule véritable solution pour faire disparaitre l'anomalie est de désactiver le changement rapide d'utilisateur. Pour l'instant, Apple ne s'est pas exprimé à ce sujet, la firme de Cupertino doit probablement être au courant puisque les remontées de ce bug commencent à être nombreuses sur le forum de l'assistance d'Apple.