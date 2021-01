iOS 15 : un concept avec Time Machine

Alban Martin

La fonctionnalité Time Machine est exclusive au Mac et ce, depuis l'avènement de Mac OS X Leopard en 2007. Il s'agit d'un système de sauvegarde de l'état du système qui permet de revenir en arrière de manière intuitive. Une véritable machine à voyager dans le temps, d'où son nom.



Et bien un développeur a imaginé son portage sur iOS, même si il est vrai que l'espace de stockage est encore limité à date pour réaliser ce genre d'opérations qui nécessitent d'historiser tous vos contenus.

Une fonction Time Machine sur iOS ?

Un certain Jordan Singer, que l'on avait déjà remarqué avec glassOS, a décidé de sortir un concept simple mais efficace avec Time Machine adapté à l'iPhone. Cette nouveauté qui pourrait par exemple arriver avec iOS 15, permettrait notamment de retrouver d'anciennes photos, d'anciens messages SMS ou même des réglages ou applications. Bien évidemment, la compatibilité des différents éléments seraient un obstacle dans certains cas. Et si Apple se décidait à proposer une variante pour iOS, elle serait assurément plus limitée que sur macOS.



Graphiquement, Singer a décidé de reprendre la timeline (ligne de temps) à droit avec l'aperçu au centre qui permet de visualiser le "bon" moment. Un geste permet d'aller dans le passé à sa guise, un bouton en bas validant la sélection.



Un concept plutôt plausible sur la forme mais dont le fond est encore à travailler. Apple pourrait toutefois l'inclure dans une option iCloud payante, qu'en pensez-vous ?