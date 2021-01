Apple est poursuivi en justice pour le refus d'une application COVID sur l'App Store

Les développeurs d'une application du nom de Coronavirus Reporter ont porté plainte ce mardi contre Apple pour un refus non valable selon eux de leur application sur l'App Store.

Un nouveau procès pour Apple autour du Coronavirus

Un nouveau procès, déposé mardi devant le tribunal de district américain du district du New Hampshire, est en cours contre Apple. L'accusation porte sur une application nommée "Coronavirus Reporter" qui a tout simplement essuyé un refus de la part de la marque à la pomme quand elle a voulu faire son entrée sur l'App Store.



Selon les déclarations du procès, cette application a été créée par des experts de la santé et de l'informatique qui avaient pour but de "capturer et obtenir des données biostatistiques et épidémiologiques critiques au fur et à mesure". Le problème, c'est qu'Apple avait prévenu qu'il interdit totalement les applications en lien avec le coronavirus qui ne proviennent pas d'un gouvernement, d'une institution médicale reconnue...

La firme de Cupertino l'avait d'ailleurs évoqué en mars 2020, le fait que ce n'était pas la peine que tout le monde commence à créer des applications en rapport avec le COVID car seulement celles qui proviennent d'un endroit sûr et de confiance seront acceptés sur l'App Store.



Les développeurs indiquent également dans la plainte qu'Apple aurait apparemment autorisé une autre application du même style seulement un mois plus tard. Ce genre d'applications étant principalement utilisées avec le Bluetooth et le traçage des contacts, il a été répété plusieurs fois que le système de sécurité au niveau des notifications d'expositions d'Apple mais aussi de Google "était un échec total." Comme TousAntiCovid ?



Des dommages et donc une somme d'argent sont demandés par les développeurs à travers cette plainte avec comme motif principal, le monopole absolu qu'Apple entretient dans le secteur des applications.