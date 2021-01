Porsche annonce la Taycan 2021 de base à 79 000$ aux USA

Il y a 5 heures

Alban Martin

1

La Porsche Taycan, la première voiture 100% électrique du constructeur sportif est en vente depuis fin 2019. Après avoir présenté une version rafraichie de la Turbo S avec des améliorations tant sur les performances que sur le temps de charge, voilà une version bien plus accessible. En effet, la Taycan de base s'affiche désormais à 79 000$ aux États-Unis.

Publicité

La nouvelle Taycan 2021 est moins chère

Jusqu'à présent, le moyen le moins cher d'accéder à une Porsche électrique était la Taycan 4S, qui commençait à 103 800$ et offrait une transmission intégrale pour 522 chevaux. Mais il y a quelques mois, nous avons appris que les Chinois auraient accès à une variante moins chère à propulsion arrière du VE allemand. Finalement, les américains vont finir par y avoir accès avec un tarif d'appel à 79900 $.



La surpression du badge «4S» et l'économie de 24 900$ entrainent forcément des ajustements. Le modèle d'entrée du Taycan est livré exclusivement avec la propulsion arrière et donc un seul moteur électrique monté à l'arrière qui fait 402 ch (300 kW) et 344 newton-mètres. Porsche proposera également une option Performance Battery Plus qui augmente la puissance à 469 ch et 357 Nm en remplaçant une unité lithium-ion de 79,2 kilowattheures par une unité d'une capacité de 93,4 kWh.



Dans les deux cas, la Porsche Taycan de base fait le 0 à 60 mph (96 km/h) en 5,1 secondes. Le pack Performance Battery Plus permet de charger à 270 kW, contre 225 kW pour le pack de base. Les deux batteries peuvent passer de 5% à 80% de charge en 22,5 minutes.



En parlant d'autonomie, Porsche n'a pas publié les chiffres certifiés, mais selon la norme NEDC, le Taycan du marché chinois peut parcourir 412 kilomètres avec la batterie de base ou 489 kilomètres avec la Performance Battery Plus. Des chiffres proches de ceux de la 4S à double moteur qui est d'ailleurs 100 kg plus lourde.

Payer 79 900$, la Taycan semble loin de la Tesla Model S qui démarre 10 000$ moins cher et qui parcourt quasiment le double sur une seule charge. Mais comme avec les autres Porsche, les conducteurs ont une finition de meilleure qualité et des sensations plus typées sport.



En outre, la Taycan de base sera livrée avec trois ans de charge gratuite Electrify America, un chargeur embarqué de 19,2 kW, Apple CarPlay sans fil, Apple Music intégré et les mises à jour en direct pour le système d'info-divertissement Porsche Connect.



Comme sur la Porsche 911, les nouveaux propriétaires de Taycan peuvent suivre la progression de leur commande - de la construction à la livraison - depuis leur téléphone. Le constructeur automobile affirme que la Porsche Taycan 2021 à propulsion arrière sera disponible au printemps pour les clients.

Source