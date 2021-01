L'Apple Car pourrait faire très mal à la concurrence d'après un analyste

Toutes les rumeurs l'affirment depuis plus de 5 ans, Apple travaille sur une voiture électrique et connectée qui va révolutionner ce qu'on connait déjà. D'après l'analyste Krish Sankar de la banque d'investissement Cowen, Apple possède tellement de technologies brevetées sur sa future voiture électrique que l'impact pourrait être gigantesque pour les concurrents comme Tesla.

L'Apple Car, la nouvelle star du marché ?

Après le succès de son iPhone, iPad, Mac... La firme de Cupertino va-t-elle impressionner tout le monde avec sa voiture électrique ? Le challenge est de taille, mais les analystes semblent confiants et voient bien l'Apple Car faire du mal à ses concurrents. D'après une note à destination des investisseurs, l'analyste Sankar affirme que l'actuel marché des véhicules électriques a évolué d'une manière qui pourrait offrir de nouvelles opportunités à Apple.



Selon lui, le géant californien possède tout ce qu'il faut pour réussir son projet, après s'être entouré des meilleurs ingénieurs et partenaires, l'Apple Car pourrait rapidement prendre de l'avance une fois annoncée. L'analyste affirme que le portefeuille de brevets d'Apple est déjà énorme et que l'entreprise possède des technologies clés sur le marché des véhicules autonomes et électriques.

Le rapport explique aussi que même si Apple est nouveau sur ce secteur, l'entreprise possède des avantages qui sont bien au-delà de ce qu'on imagine. Apple a des capacités de conception de silicium, ses logiciels maison, ses centres de données, une base de cartographie (Apple Plans), un écosystème d'appareils mobiles avec plus d'un milliard d'iPhone en circulation...

De plus, l'entreprise aurait une certaine facilité à créer des partenariats avec les constructeurs automobiles traditionnels, son image d'innovation et de révolution aide à convaincre les entreprises tierces à accepter une collaboration constructive.



Jusqu'ici, le rapport est positif, mais l'analyste reconnait aussi qu'on a beau être l'une des plus grandes entreprises dans le monde, on a aussi des points faibles. Les faiblesses d'Apple se pointent essentiellement vers le logiciel de conduite autonome. On ne s'en rend pas compte, mais l'Autopilot de Tesla est une avancée incroyable dans l'automobile, concevoir un tel logiciel prend des années.

Il y a une grosse différence entre développer un OS pour un smartphone et développer un système de conduite autonome. Celui-ci n'a pas le droit au bug et n'a pas le droit de planter, pourquoi ? Parce qu'il y a des vies en jeu, que ça soit le propriétaire du véhicule comme les personnes qui sont à proximité.



L'autre point faible d'Apple c'est la production. Depuis sa création, Apple n'a pas produit d'appareils plus grands qu'un ordinateur. L'Apple Car n'est pas aussi simple à produire qu'un iPhone ou qu'un MacBook Pro, la demande va probablement être gigantesque dès les premières semaines de commercialisation et il y a fort à parier que la firme de Cupertino se sentent rapidement dépassé par la demande et la disponibilité de l'Apple Car.



