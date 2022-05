Xbox pourrait faire de l'ombre à l'Apple TV avec une simple clé USB

Le projet ultime de Microsoft, c'est que son GamePass soit le plus facilement accessible pour tout le monde à travers la planète. Pour ce faire, le géant travaille sur une clé qui se brancherait sur n'importe quelle télévision et qui permettrait d'avoir accès à tout ce que propose une Xbox actuellement.

La console 2.0

Malgré le succès commercial de la Xbox, Microsoft a des idées en tête pour l'avenir de sa branche jeu vidéo et il pourrait s'écrire sans la console. Depuis plusieurs mois maintenant, les rumeurs évoquent un projet interne autour d'un nouvel appareil de streaming révolutionnaire.



Connu sous le nom de code "Keystone", cet objet serait une sorte de clé USB que l'on branche sur sa TV et qui permet d'avoir accès à l'interface et au catalogue de jeux vidéo d'Xbox sans même avoir besoin de posséder une console.



Un porte-parole de l'entreprise a récemment confirmé que ce serait un matériel à "faible coût", autrement dit abordable et moins cher qu'une console, et qui permettrait une fois de plus de rendre l'expérience accessible au plus grand nombre. Combiné au GamePass, l'offre serait redoutable.

Si le streaming vidéo et musical sont également inclus à l'intérieur, cet objet pourrait même faire de l'ombre à l'Apple TV d'Apple ou encore au Fire TV Stick d'Amazon. Avec une simple clé USB, Xbox mettrait à disposition du joueur la musique, les films et des centaines de jeux en cloud grâce au GamePass. Le catalogue Apple Arcade aurait du souci à se faire.



Après la dématérialisation des jeux, c'est au tour des consoles de franchir le cap durant la décennie à venir. Pour celles et ceux qui sont encore très attachés au principe de posséder une console physique à la maison, pas d'inquiétude, Microsoft à bien l'intention de proposer au moins une génération de console supplémentaire dans quelques années. En revanche, si ce projet abouti, il se pourrait que cela soit la dernière et donc la fin d'une époque. Rassurez-vous, nous avons encore le temps.



