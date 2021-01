Bourse : Morgan Stanley relève son objectif à 152$ pour AAPL

Il y a 4 heures

Alban Martin

Morgan Stanley a relevé son objectif sur la valeur AAPL à 152 $, au lieu de 144 $ prévu initialement. En cause, les attentes d'un résultat solide sur le dernier trimestre en date avec problablement un record au-delà de 100 milliards de chiffre d'affaires.



Dans l'analyste Katy Huberty affirme que des vérifications récentes ont indiqué que l'adoption de la 5G, le passage à l'éducation et au travail à distance et l'engagement soutenu de l'App Store ont tous conduit Apple à un blockbuster potentiel d'un trimestre de décembre.

Un record à Wall Street à venir pour AAPL

Huberty de Morgan Stanley a écrit à ses clients :

Nous pensons qu'Apple est susceptible de publier des revenus et des bénéfices trimestriels records.

L'analyste s'attend à ce qu'Apple affiche une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre dans ses cinq segments de revenus, avec notamment l'iPhone, le Mac et les services.



Huberty prévoit un chiffre d'affaires Apple de 108,2 milliards de dollars pour le 4e trimestre 2020 (soit T1 2021 pour la fiscalité d'Apple), soit environ 5% au-dessus des attentes de Wall Street. Son estimation de bénéfice par action de 1,50 USD est de 7% supérieure au consensus. L'analyste note également que toutes les estimations sectorielles individuelles de Morgan Stanley sont supérieures aux attentes de Wall Street, à l'exception des services.

Cet élan devrait se poursuivre jusqu'en 2021, ajoute Huberty. Les perspectives sont soutenues par un lancement solide de la gamme iPhone 12 qui a été le plus réussi d'Apple au cours des cinq dernières années.



La demande pour les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max de niveau supérieur entraîne également une hausse du prix de vente moyen d'Apple. De plus, Huberty affirme que les préoccupations concernant la faiblesse de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 mini sont «quelque peu erronées», car ces appareils sont plus populaires sur les marchés internationaux.



L'analyste prévoit 78 millions d'expéditions d'iPhone au cours du trimestre de décembre, en hausse de plus de 6% d'une année sur l'autre. Elle modélise un panier moyen de 825 $, en hausse de 8% d'une année sur l'autre. Elle dit que cela générera un chiffre d'affaires "iPhone" de 63,9 milliards de dollars en décembre, en hausse de 14% par rapport à 2019 et de 7% en avance sur les attentes.



La force de l'iPhone d'Apple devrait également se poursuivre jusqu'en 2021, Morgan Stanley prévoyant 220 millions d'expéditions d'iPhone au cours de l'année. Cela est basé sur plusieurs facteurs, notamment le fait que les constructions du trimestre de mars semblent dépasser les attentes saisonnières.



Un indicateur de la performance de l'iPhone en 2021 sera la performance d'Apple en Chine, en particulier grâce au déclin de Huawei.



Huberty s'attend à une force similaire dans les segments iPad, Mac et Wearables. Elle s'attend à des résultats particulièrement solides pour le Mac en raison du lancement de la puce M1.



Concernant les services, Huberty souligne que l'App Store a surpassé les prévisions pour un troisième trimestre consécutif, avec une croissance de 31% en glissement annuel au cours du trimestre de décembre. En laissant le reste du chiffre d'affaires des services de Morgan Stanley inchangé, cela pourrait impliquer un chiffre d'affaires de 14,84 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre.