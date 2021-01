Apple TV+ : les premiers épisodes de Losing Alice sont disponibles

En juin 2020, Apple récupérait les droits internationaux exclusifs pour une série "thriller" en 8 parties intitulée « Losing Alice ». Dans la série, Alice est une réalisatrice de 48 ans qui a perdu confiance en elle mais est de nouveau inspirée depuis qu'elle obsédée par Sophie, une scénariste femme fatale de 24 ans. S'appuyant sur la légende de Faust, mais à travers le prisme unique d'une cinéaste, Losing Alice explore des questions telles que la jalousie, la culpabilité, la peur du vieillissement ainsi que des relations complexes que les femmes entretiennent entre elles. La nouvelle série commence aujourd'hui pour ceux qui ont un abonnement Apple TV+. Apple publie 3 épisodes complets au début pour attirer les fans dans le scénario, les 5 épisodes restants arriveront à raison d'un par semaine chaque vendredi. A noter que Apple TV+ coûte 4,99€ par mois et est inclus dans le pack Apple One.

Depuis ce matin, outre Servant saison 2 , les clients d'Apple TV+ peuvent découvrir la série Losing Alice. Il s'agit d'un thriller psychologique qui "emmène le spectateur dans un voyage cinématographique époustouflant à travers la conscience et l'inconscient de l'esprit de son protagoniste.". Voici la bande-annonce :

