Noix de Noodlecake est disponible sur Apple Arcade

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Noix, ou Nuts en anglais, est donc disponible comme prévu ce vendredi 22 janvier 2021. Le studio Noodlecake qui nous a diverti par le passé avec Flappy Golf, Bouncy Hoops, Sneak Ops et autre Stickman Golf, nous propose un jeu de surveillance exclusivement disponible sur Apple Arcade.



Regardez le trailer vidéo de Nuts annoncé en juin dernier :

NOIX - mystère et surveillance est disponible sur Apple Arcade

Préparez votre caravane, démarrez votre GPS, dépliez votre carte et enfoncez-vous dans les profondeurs de la forêt de Melmoth. En tant que novice en recherches sur le terrain, vous placerez des caméras pendant la journée, et regarderez les images la nuit, pour suivre les déplacements de plusieurs écureuils.

Vous avez bien lu, Nuts propose de suivre des écureuils à distance afin de comprendre leur mode de vie, le tout dans une ambiance unique. Où cachent-ils leurs noix ? Quels sont les itinéraires les plus surprenants qu'ils empruntent ? Et pourquoi se comportent-ils si bizarrement ? Voilà les questions auxquelles vous allez devoir répondre.



Mais pas de panique car dans Noix, point de stress, la jouabilité est basée sur la surveillance et le pistage d'animaux facétieux.



Pour cela, il faut d'abord déterminer comment positionner vos caméras pour capter les merveilles de l'énigmatique forêt de Melmoth. Ensuite, il faudra passer à la phase d'analyse depuis votre centre de contrôle. Passez les images au peigne fin est obligatoire pour collecter les informations nécessaires à la réalisation de votre mission et envoyez des preuves à votre supérieure, la Dre Nina Scholz. Mais vous allez voir, l'université de Viago renferme quelques secrets qui feront de vous plus qu'un simple rouage solitaire perdu au milieu de ce monde végétal.



La réalisation unique et les doublages d'acteur collent parfaitement avec cet OVNI.



Une idée originale à retrouver immédiatement sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TC, en tout cas pour ceux qui possèdent un abonnement à Apple Arcade vendu 4,99€ par mois ou 49,99€ et désormais inclut dans Apple One.

Télécharger le jeu NOIX - mystère et surveillance