Spire Blast : les dragons débarquent sur Apple Arcade

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Comme chaque vendredi ou presque, Apple Arcade accueille un nouveau jeu. Il s'agit de Spire Blast, une sorte de Crush the Castle mélangé à un jeu de puzzle où vous jouez un dragon lançant des projectiles dans le but de faire effondrer de mystérieuses tours qui ont surgi partout dans le pays.



Regardez la vidéo trailer :

Dans le monde coloré de Spire Blast, vous et vos amis dragons ont pour mission de démolir de mystérieuses tours aux formes diverses et variées. Ces bâtiments sont apparus aux quatre coins du royaume pour des raisons qu'il va falloir tenter de comprendre. Si ce n'est pas le jeu de l'année, ce mélange entre le gameplay de Angry Birds et Candy Crush peut faire mouche, notamment auprès d'un public jeune ou des joueurs occasionnels.



Rappelons qu'il faut un abonnement pour télécharger le jeu sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.



Apple Arcade coûte 4,99€ par mois et est inclus dans Apple One, le bundle avec Apple Music, Apple TV+ et iCloud. Si vous payez un an, vous économiserez pratiquement deux mois d’abonnement.

Télécharger le jeu Spire blast