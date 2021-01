Apple TV+ : découvrez la bande-annonce du Snoopy Show

Il y a 2 heures

Julien Russo

Après son voyage dans l'espace lors du lancement d'Apple TV+, Snoopy va être de retour dès le 5 février dans un nouveau programme qui lui sera dédié. Apple va proposer la production originale "The Snoopy Show" avec cette fois une immersion dans le quotidien du Beagle le plus célèbre du monde ! Pour vous faire patienter jusqu'au lancement, Apple a partagé sur YouTube la bande-annonce.

The Snoopy Show, dès le 5 février

La diversité des programmes est quelque chose d'important dans le catalogue d'Apple TV+, la firme propose des contenus pour les adultes, mais aussi pour les enfants avec un choix de films et séries d'animations de plus en plus important. Prévu depuis plusieurs mois, Apple va prochainement mettre en ligne sa dernière création originale qui mettra en scène Snoopy et ses petites aventures quotidiennes !

Avec cette bande-annonce, Apple a révélé quelques éléments clés du Snoopy Show :

Le gang des Peanuts est de retour avec un tout nouveau spectacle ! Retrouvez les six épisodes du Snoopy Show à venir le 5 février. Mettant en vedette le Beagle le plus célèbre du monde et son meilleur bourgeon, Woodstock. C'est un chien pas comme les autres - qu'il vole haut dans le ciel ou qu'il cherche un trésor au fond de la mer, il est toujours à la hauteur de quelque chose d'amusant. Alors rassemblez votre gang et préparez-vous à suivre The Snoopy Show, uniquement sur l'Apple TV+

Apple TV+ est proposé à un tarif de 4,99€/mois sans engagement et avec une période d'essai de 7 jours. Le service est également disponible dans les offres de services regroupées Apple One.