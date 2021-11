Découvrez la bande-annonce de "Snoopy : Le Nouvel An de Lucy" bientôt sur Apple TV+

Les nouveaux ajouts sur Apple TV+ sont assez calmes en ce moment, mais rassurez-vous Apple n'a pas oublié les contenus originaux de Noël et du Nouvel An pour ses abonnés. Dans la catégorie des programmes pour enfants, on retrouve Snoopy qui fête le Nouvel An, il s'agit d'une nouvelle histoire passionnante avec Snoopy et ses amis.

Disponible dès le 10 novembre

Avec son service de streaming, Apple essaie de répondre à tous les profils d'abonnés, du plus jeune à la personne plus âgée, la firme de Cupertino souhaite que tout le monde trouve son bonheur.

Pour le Nouvel An, Apple TV+ va proposer aux enfants le programme Snoopy : le Nouvel An de Lucy, il s'agit d'un nouveau contenu issu de la collaboration Apple x WildBrain, une entreprise canadienne avec laquelle le géant californien a produit plusieurs Snoopy dans le catalogue d'Apple TV+.

Dans un communiqué de presse Apple TV+, on retrouve une courte synopsis :

Après que Lucy ait vécu un Noël décevant parce que sa grand-mère n'a pas pu visiter, elle décide d'organiser la meilleure fête de réveillon du Nouvel An de tous les temps pour tout le gang des Peanuts, tandis que Charlie Brown a du mal à accomplir une seule de ses résolutions avant que l'horloge ne sonne douze heures.

Snoopy : Le Nouvel An de Lucy sera disponible dans le catalogue dès le 10 décembre 2021, le programme sera basé sur la bande dessinée Peanuts de Charles M. Schultz.

