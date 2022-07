Snoopy : Apple TV+ dévoile la bande-annonce de "Lucy's School"

Apple TV+ a dévoilé aujourd'hui la bande-annonce de "Lucy's School", une nouvelle émission spéciale originale qui rend hommage aux éducateurs et s'inspire de la bande dessinée classique "Peanuts" de Charles M. Schulz, qui sera diffusée pour la première fois le vendredi 12 août.



Une émission spéciale originale, ainsi que des épisodes inédits de la deuxième saison de la série "The Snoopy Show", seront diffusés mondialement sur Apple TV+ dans deux semaines.

La première de "Lucy's School" aura lieu le 12 août 2022 sur Apple TV+.

La bande des Peanuts est anxieuse à l'idée de commencer une nouvelle école à l'automne, ce qui incite Lucy à créer sa propre école, mais enseigner n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. "L'école de Lucy" est une lettre d'amour aux enseignants et une appréciation de l'impact qu'un enseignant peut avoir sur un enfant. Elle explore la peur du changement et montre comment Lucy, soutenue par ses amis, affronte et surmonte ses propres peurs.

Produit pour Apple TV+ par Peanuts et WildBrain, ce spécial est réalisé par Raymond S. Persi ("It's the Small Things, Charlie Brown"), écrit par Craig Schulz, Bryan Schulz et Cornelius Uliano, qui sont également producteurs exécutifs aux côtés de Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts, Amir Nasrabadi et Anne Loi, et produit par James Brown et Timothy Jason Smith.



De nouveaux épisodes de la saison 2 du célèbre "The Snoopy Show" seront également disponibles sur Apple TV+ le vendredi 12 août grâce à son partenariat avec WildBrain.