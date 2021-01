HBO Max : une série Harry Potter en préparation ?

La franchise Harry Potter est aujourd'hui l'une des plus populaires dans le monde. On compte 7 livres sortis entre 1997 et 2007, 8 films qui ont fait un carton phénoménal au cinéma et une valeur de "marque" estimée à plus de 24 milliards de dollars. Ce succès semble infatigable... HBO Max et Warner Bros auraient décidé de continuer à exploiter l'histoire du plus célèbre sorcier dans une nouvelle série originale.

Le retour de Harry Potter sur HBO Max ?

Selon Hollywood Reporter, plusieurs responsables de HBO Max auraient eu des discussions avec des scénaristes qui ont travaillé sur plusieurs des films d'Harry Potter.

L'objectif de cette approche serait de proposer sur le nouveau service de streaming, une série retraçant l'histoire d'Harry Potter ou racontant son histoire en étant adulte (les choses ne sont pas encore tout à fait claires). La rumeur relayée n'indique pas si le projet a été signé et qu'elle est l'avancée des discussions entre les deux parties, cependant du côté de HBO on serait prêt à investir de grosses sommes dans ce projet ! Les indiscrétions affirment même que les dirigeants de HBO ont fait de Harry Potter, leur priorité absolue.

Si pour l'instant les réseaux sociaux s'enflamment à ce sujet, en réalité le projet n'est pas confirmé par HBO Max ni par Warner Bros. À noter quand même que le nouveau service de streaming devra convaincre les scénaristes, les acteurs, mais aussi la romancière J.K Rowling qui est la pièce maitresse derrière Harry Potter, c'est elle qui contrôle tout. Si ce projet voit le jour, ça pourrait être l'un des investissements les plus coûteux dans l'histoire de HBO.



