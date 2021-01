Hiweixiu devient le premier réparateur agréé Apple en Chine

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Hiweixiu, un fournisseur chinois de services de réparation de smartphones, est devenu le premier réparateur indépendant d'Apple en Chine, selon l'International Finance News et relayé par le Nikkei.

Hiweixiu rentre dans l’histoire d’Apple

En tant que fournisseur de services indépendant, Hiweixiu a accès aux pièces et outils authentiques d'Apple, permettant aux chinois de faire réparer leurs iPhones par un fournisseur certifié Apple sans se rendre dans les ateliers du fabricant américain.



Le programme de fournisseur de réparation indépendant d'Apple permet à Hiweixiu de proposer des réparations avec des pièces d'origine qui n'affectent pas les garanties. Les utilisateurs peuvent consulter les registres de maintenance sur le site Web d'Apple.



Tous les ingénieurs Hiweixiu recevront une formation pour devenir ingénieurs certifiés pour AppleCare, le programme de garantie prolongée d'Apple.



Hiweixiu compte plus de 600 ingénieurs inscrits depuis son lancement officiel en mars 2015, tous sous le contrôle direct de l'entreprise.



Apple a annoncé en juillet dernier qu'il augmenterait le nombre de points de service de réparation aux États-Unis et déploierait son programme de fournisseur indépendant dans 32 pays, dont le Canada et en Europe. Les entreprises éligibles doivent disposer d'un personnel technique agréé par Apple. Une fois que le personnel a reçu une formation d'Apple, il peut proposer des services de réparation iPhone certifiés.



Apple a élargi son programme de fournisseur de réparation indépendant en raison du volume élevé d'iPhones vendus. L'entreprise est incapable de suivre le support en temps opportun avec son service existant. Pour obtenir des notes élevées de la part des utilisateurs, Apple doit s'écarter de son système de service fermé et se tourner vers des fournisseurs tiers.



Le programme permettra également à Apple d'augmenter l'utilisation de pièces d'origine et d'augmenter les ventes de composants en contrôlant le marché des services iPhone auprès de fournisseurs tiers.



Apple met un accent particulier sur le programme de réparateurs indépendants en Chine, son marché le plus important. Hiweixiu propose déjà un service de ramassage et de livraison pour la réparation et le recyclage de smartphones dans plus de 30 grandes et moyennes villes de Chine. Désormais, il peut se démarquer en tant que fournisseur certifié Apple pour séduire davantage d'utilisateurs d'iPhone.



Il existe plus de 5 000 ateliers de réparation certifiés Apple dans le monde.