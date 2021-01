Apple vend désormais les coussinets de l'AirPods Max

Julien Russo

Quand on achète un casque à 629€, on y prend le plus grand soin possible, cependant les accidents peuvent parfois arriver. L'une des éventualités avec les AirPods Max c'est d'abîmer les moelleux coussinets. Heureusement, ils se détachent facilement et peuvent être remplacés sans intervention d'Apple. Pour la première fois depuis le lancement de son casque haut de gamme, la firme de Cupertino vous propose d'acheter deux coussinets.

Deux coussinets qui coûtent 79€

C'est nouveau et c'est disponible sur l'Apple Store en ligne, Apple propose d'acheter les coussinets pour l'AirPods Max. On retrouve les différents coloris : rouge, bleu ciel, argent, vert et noir, bien évidemment il faudra choisir en fonction de la couleur de votre AirPods Max. Si vous êtes amateur de personnalisation, vous pouvez toujours obtenir une couleur différente de votre casque !

Apple indique une livraison pour le 29 janvier, le retrait n'est pas encore possible en Apple Store, la firme semble surtout privilégier l'envoi à domicile pour vous éviter de sortir de chez vous en pleine période de pandémie.

Sur son site en ligne, Apple indique "bientôt disponible", mais il est possible dès maintenant de recevoir les deux coussinets (droit et gauche). Une fois réceptionné, il suffira d'enlever ceux qui sont déjà en place pour venir installer les nouveaux. Le principe est simple, vous avez juste à approcher des coussinets du casque et un aimant s'occupe de bien emboîter les deux parties.

Bien évidemment, les coussinets peuvent aussi servir de "réserve" au cas où vous dégradez ceux initialement livrés, comme on dit mieux vaut anticiper qu'être pris de court !



Pour le moment, les deux coussinets pour AirPods Max sont une exclusivité de l'Apple Store en ligne, on ne les retrouve pas chez les revendeurs comme Amazon ou la Fnac. Rien n'est indiqué pour l'instant qu'Apple enverra des stocks chez ses partenaires.