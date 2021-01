Call of Duty Mobile lance la saison 2021 avec "New Order"

Suite à la grande mise à jour de Call of Duty Mobile, la version 1.0.19 du mois dernier sur iOS et Android pour la saison 13 Winter War, Activision et Tencent viennent de commencer la première nouvelle saison de 2021 pour Call of Duty Mobile sous le nom de "New Order".



Cette saison ne nécessite pas de télécharger une nouvelle version du jeu et propose quelques nouveautés sympathiques pour les (très) nombreux joueurs actifs.



Call of Duty®: Mobile s'offre une nouvelle map nommée "Reclaim"

Au programme de cette nouvelle saison de Call of Duty: Mobile, on trouve un nouveau mode Blitz Battle Royale, une toute nouvelle carte multijoueur originale nommée Reclaim, un nouveau pass de combat premium, et plus encore.



Concernant le nouveau pass de combat, il intègre 50 niveaux de contenu gratuit et premium, y compris de nouveaux personnages, armes, plans, charmes, etc. Regardez la bande-annonce de Call of Duty: Mobile New Order Saison 1 Battle Pass ci-dessous :

Reclaim est la nouvelle carte originale de COD Mobile, une sorte de complexe de vacances délabré.

Restez dans les boutiques du rez-de-chaussée et combattez-vous contre les ennemis dans la rue, ou montez à l'étage pour profiter de la hauteur au risque d'être pris en embuscade à tout moment.



Au niveau des modes de jeux, 3v3 Gunfight et 20-Attack of the Undead sont les deux nouveautés multijoueurs de cette saison. Dans Gunfight, un troisième coéquipier crée toutes sortes de nouvelles possibilités pour gagner des rounds, et avec 20 joueurs dans Attack of the Undead, vous devrez être en pleine forme de combat pour combattre la horde.



Quant au mode Blitz Battle Royale, il propose 40 joueurs dans un match rapide. Vous n'avez que 10 minutes pour terminer chaque partie. Ne vous inquiétez pas, car la carte est remplie d'éléments supplémentaires pour compenser la durée plus courte du mode.



Voilà de quoi relancer l'intérêt de Call of Duty: Mobile en 2021 !

